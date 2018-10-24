В Туапсе ливнем разрушило мост, задержаны пять поездов

СЕГОДНЯ 17:55 2018-10-24T18:31:29+03:00

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Непогода продолжает приносить неудобства жителям Туапсинского района. По данным МЧС в зоне возможного затопления 315 домовладений, 950 человек и 57 социально-значимых объектов. В поселке Цыпка на автодороге регионального значения потоком воды смыло мост.

- Народ теперь не может въехать и выехать из поселка Шаумян. Это была единственная переправа в населенный пункт, - сообщают местные жители.

Спасатели советуют близко к мосту не подъезжать, говорят, что опасно. Может и обрушиться. На месте работают сотрудники ДПС.

Репортаж из кабины пожарной машины в Туапсе .

В крае создан оперативный штаб для отслеживания ситуации с подтоплениями в Туапсинском районе. Возглавил его первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко. Он ежечасно будет докладывать обстановку Вениамину Кондратьеву.

- Жители подтопленных поселений размещены в эвакуационных пунктах – администрациях, школах и гостиницах. Кроме того, в больницах будут подготовлены дополнительные места, если кому-то потребуется медицинская помощь, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в краевой администрации.

По информации от ЕДДС муниципального образования Туапсинский район произведена эвакуация 8 человек из 3-х домовладений поселке Шаумян.

По Туапсе плывут холодильники.

В результате схода селей на станции Чилипси и перегоне Греческий - Кривеньковская приостановлено железнодорожное сообщение.

В настоящее время задержаны поезда №804 сообщением Имеретинский курорт – Краснодар, №803 сообщением Краснодар – Имеретинский курорт, №242 сообщением Адлер – Иркутск, № 344 Адлер – Челябинск и отменен пригородный поезд №6920 Туапсе – Горячий Ключ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Туапсинском районе введен режим ЧС.

- В Туапсе очень серьёзные подтопления, вода зашла в дома. Помощь на месте, ситуация на контроле. В районе введён режим ЧС. Где потребовалось, провели эвакуацию. (Подробности).

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

ЧП в Туапсе: тропическим ливнем размыты дороги, затоплены жилые дома, разрушен водопровод и электросети.

Начавшийся в Туапсе во второй половине дня 8 июля дождь уже через несколько минут превратился в настоящий тропический ливень. По словам очевидцев, хлынувшие с неба потоки воды были настолько мощными, что видимость сократилась всего до нескольких метров. Местные горные ручейки в мгновение ока превратились в бушующие реки, а город - в одну большую пробку. Всего за несколько часов в Туапсе выпала более чем месячная норма осадков – 112 миллиметров. К такому объему осадков городские службы и ливневые канализации оказались не готовы. (Подробности).