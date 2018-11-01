2018-11-01T15:06:42+03:00
Конкурсы и тесты

Акция для жителей Кубани и Адыгеи: собирай монеты и получай новогодние подарки

«Комсомольская правда» в ноябре запускает новогодний конкурс
Ольга ШАХОВА@olgakomsomolka
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Ищите монеты в газетеИщите монеты в газетеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Это только кажется, что Новый год еще не скоро. На самом деле оглянуться не успеем, как вот он – бой курантов. К тому же ноябрь, самое время задуматься о подарках. И не только для друзей и близких, а также для себя любимого.

«Комсомольская правда»-Кубань» запустила конкурс «Новогодняя копилка» для читателей бумажной версии «КП». Со 2 ноября по 14 декабря покупайте газету «Комсомольская правда» -Кубань» и вырезайте изображения монет из любых номеров. И до 21 декабря пришлите их в конверте с указанием своего имени, фамилии и отчества, а также контактного телефона по адресу: 350000, Краснодар, ул. Октябрьская, 72, с пометкой «Копилка».

10 участников, собравших наибольшую сумму, но не менее 2019 «КоПеек», станут обладателями новогодних подарков от «Комсомолки».

1 место - пылесос.

2 место – набор посуды из 6 предметов.

3 место – набор посуды из 6 предметов.

Поощрительные призы: подарочные наборы от Издательского дома "Комсомольская правда"-Кубань".

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ "НОВОГОДНЯЯ КОПИЛКА"

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