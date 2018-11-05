2018-11-05T15:12:24+03:00
Добрые дела

Девушка, которая погасила долг приюта в 340 тысяч рублей, копила деньги на машину

«Комсомолка» разыскала незнакомку, которая спасла бездомных животных [фото, аудио]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Свое имя благодетельница по-прежнему скрывает.Свое имя благодетельница по-прежнему скрывает.
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Милую особу, которая помогла майкопскому приюту для животных, пытались разыскать не только жители Краснодарского края и Адыгеи, но и вся страна. Кто-то хотел отблагодарить, кто-то убедиться в том, что такие благодетели действительно существуют. У многих, кто узнал добрую историю, закралась мысль, что девушки-спасительницы на самом деле нет.

- Да не бывает таких чудес, о чем вы?! – были уверены скептики.

«Комсомолка» поговорила с девушкой, которая погасила долг приюта для животных в 340 тысяч рублей

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Однако «Комсомолке» удалось найти прекрасную незнакомку и поговорить с ней.

- На данный момент я живу в Майкопе, учусь там. Свой вуз и специальность раскрывать не хочу, но ветеринаром становиться не собираюсь. Мне просто с детства всегда хотелось помогать животным. Даже мечта у меня была - приют свой открыть, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» 19-летняя Полина Попова (имя и фамилия девушки изменены по ее просьбе - Авт.). - А тут как раз такой случай. Сразу объясню, я не сидела и не выбирала, на что же я хочу пожертвовать. Решила помочь, когда узнала, что в приюте живут более сотни животных, которых не могут лечить из-за огромного долга перед ветклиникой. А еще пару лет назад, уж не знаю, правда это или нет, несколько собак расстреляли из-за того, что не могли кормить. Этот фактор и повлиял на мое решение.

Деньги Полина откладывала все годы учебы.

Деньги Полина откладывала все годы учебы.

Узнала случайно. Шла по улице, увидела раненого котенка, подобрала и решила отдать в местный приют. Вот только принять его там не могли из-за огромного долга перед ветеринарной клиникой. У самой девушки дома уже живут двое питомцев - кот Кристофер и кошка Кира, потому приютить у себя белого котенка не смогла. Потому Полина решила помочь финансово.

Дома у нее живут два питомца.

Дома у нее живут два питомца.

340 тысяч рублей – сумма немаленькая. Как оказалось, эти деньги Полина копила все годы учебы.

- Я вообще-то собирала на машину, - признается девушка. - Часть денег отложила со своей университетской стипендии, еще часть – с зарплаты, я ведь давно подрабатываю. Плюс деньги, которые мне дарили на дни рождения. Вот и насобирала такую сумму.

Отдать деньги, накопленные с большим трудом, Полина решила, не задумываясь. Родители ее в этом поддержали.

Что касается пушистого, которого нашла Полина, то он ищет себе новых хозяев.

Что касается пушистого, которого нашла Полина, то он ищет себе новых хозяев.

- После случившегося все стали обсуждать мой поступок, искать меня. Если честно, не понимаю, почему. Я ничего необычного не сделала, - уверена Полина. – Я считаю - любой человек, у которого есть возможность помогать, должен это делать. Многие сейчас пытаются меня разыскать, после публикации в соцсетях даже на улицах узнают. Конечно, у меня много знакомых, потому сохранить инкогнито получилось недолго. Мне в личку написали сотни людей с просьбами помочь финансово, тревожат моих друзей, просят их скинуть мой номер телефона. Мне, конечно, это не очень приятно.

Однако в будущем студентка не исключает, что поможет вновь, только на этот раз об этом никто не узнает.

- Все может быть – все может быть, только впредь я буду делать все тайно, - говорит Полина.

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Девушка разрешила волонтерам лишь опубликовать снимок с тем самым котенком, который буквально спас приют. Его, кстати, все-таки приютили. Зоозащитники ласково называют его «Золотцем» (читайте далее)

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