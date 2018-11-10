Перестрелка в Армавире: Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве росгвардейца в Армавире

Еще один участник перестрелки в армавирском ресторане «Астория» предстал перед судом.

Напомним, кровавая разборка произошла в ночь на 26 ноября около 03:20 в заведении прогремело несколько выстрелов. Погибли три человека. Это предприниматель Андрей Саарян, директор охранного агентства «Витязь» Сергей Боровой и временно исполняющий обязанности начальника отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Армавиру Петр Ломакин. Последний, по информации следователей, стал случайным свидетелем конфликта, который пытался предотвратить.

Предполагаемый убийца был задержан 5 декабря дома у знакомого в хуторе Раздольном Новокубанского района.

Мухтар Маслюгенов.

- У барной стойки во время возникшего личного конфликта директор частного охранного предприятия произвел выстрел в голову 45-летнего мужчины, убив его. В ответ на это Маслюгенов из пистолета произвел не менее пять выстрелов в стрелявшего и в находившегося вместе с ним врио начальника ОВО по Армавиру ГУ Росгвардии по краю, после чего скрылся, - сообщили «Комсомольской правде» – Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. - Директор ЧОПа был убит на месте, второй пострадавший был доставлен в больницу, где скончался в результате причиненного огнестрельного ранения.

36-летнему мужчине обвиняют по двум статьям: «Убийство двух человек, совершенном общеопасным способом» и «Незаконное приобретение, ношение и хранение оружия».

Накануне в краснодарском суде прошло заседание, на котором рассматривалось дело Мухтара Малсюгенова. Как стало известно «Комсомольской правде» - Кубань», присяжные полностью оправдали подсудимого.

- Во время судебного заседания слово предоставили присяжным заседателям, - сказал источник в суде. - Они оправдали подсудимого, посчитав, что Мухтар Малсюгенов находился в состоянии аффекта и просто оборонялся.

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