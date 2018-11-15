В Сочи собрали 50 миллионов рублей курортного сбора

С 16 июля 2018 года в восьми муниципалитетах Краснодарского края стартовал курортный сбор. Взымается он со всех совершеннолетних отдыхающих, которые не имеет прописку Краснодарского края. Но жить отдыхающий должен в официальной гостинице, гостевом доме, санатории или пансионате. Срок размещения не менее суток.

- Мы провели мониторинг стоимости наших гостиниц, пансионатов, отелей, санаториев и проанализировали темпы ежегодного роста цен, который у нас так или иначе есть в Сочи, и приняли решение, что 10 рублей - это оптимальная сумма, - сообщил начальник управления курортного дела и туризма мэрии Сочи Сергей Доморат.

Таким образом, бюджет города Сочи пополнился на 50 миллионов рублей, эта цифра действительна на первое ноября 2018 года, а ведь впереди зимние каникулы и в полную силу заработают горнолыжные базы.

- В Сочи по состоянию на 1 ноября собрано порядка 50 миллионов рублей, что составляет 60% от общей суммы, собранной по Краснодарскому краю со всех курортов, участвующих в эксперименте. Таким образом, Сочи в этом вопросе передовик, перевыполнил свой план почти в два раза, - рассказал Сергей Доморат.

Курортный сбор сейчас платят отдыхающие Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Сочи, а также Новомихайловского и Джубгского городских поселений, Шепсинского и Небугского сельских поселений Туапсинского района.

По словам руководителя управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города, деньги, в том числе, пойдут на обновление туристической инфраструктуры муниципалитета. К примеру, замену лавок на набережных и установку теневых беседок.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По данным на 1 октября, в Фонд развития курортной инфраструктуры от анапских операторов курортного сбора поступило 15,5 млн рублей, что составляет 115% плана на весь 2018 год. Всего в этом году планировалось собрать 13,6 млн рублей.

С 13 по 20 сентября на официальном сайте администрации прошел открытый опрос общественного мнения. Жители и гости курорта выбирали объекты курортной инфраструктуры, которые будут реализованы за счёт средств Фонда развития курортной инфраструктуры.

На первом месте оказалась реконструкции центральной набережной Анапы – за нее проголосовал 51%, на втором месте – световые инсталляции на Пионерском проспекте – это 23% голосов.