2018-11-16T16:50:53+03:00
Происшествия

В Краснодаре прошло заседание по делу «краснодарских каннибалов» над Натальей Бакшеевой

Слушания идут в закрытом режиме
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Наталья и Дмитрий Бакшеевы.Наталья и Дмитрий Бакшеевы.
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16 ноября в Прикубанском районном суде состоялись слушания по громкому уголовному делу о «краснодарских каннибалах». На скамье подсудимых пока только Наталья Бакшеева, которую обвиняют в подстрекательстве к совершению убийства 35-летней женщины. Уголовное дело в отношении ее супруга Дмитрия выделили в отдельное производство из-за болезни.

Стоит отметить, слушания проходят за закрытыми дверями. Участники заседания по этическим соображениям не хотят, чтобы материалы дела были обнародованы.

Процесс проходят в присутствии присяжных заседателей. Именно они решат дальнейшую судьбу Натальи Бакшеевой.

Дмитрий Бакшеев по-прежнему находится в лечебном учреждении. В сентябре у него обнаружили открытую форму туберкулеза. В московском Центре психиатрии и наркологии имени Сербского нет условий для содержания таких больных, поэтому мужчине пока не могут провести обязательную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Напомним, в октябре 2017 года супругов Бакшеевых задержали по подозрению в убийстве женщины. Попались они случайно. Строители, ремонтировавшие одну из улиц Краснодара, нашли на дороге мобильник. Стали листать альбом с фотографиями и ужаснулись - в телефоне увидели селфи мужчины, который засунул отрезанную кисть женской руки себе в рот.

Автором снимков оказался Дмитрий Бакшеев, который вместе со своей женой жил в общежитии «летки». Именно на территории авиаучилища обнаружили останки женщины. Женская голова лежала в оцинкованном ведре, а рядом на асфальте - скальп с рыжими волосами. По данному факту возбудили уголовное дело, а Дмитрия и Наталью задержали по подозрению в убийстве.

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