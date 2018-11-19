2018-11-19T18:11:48+03:00
Добрые дела

Девушка, отдавшая 340 тысяч на спасение животных в Майкопе, отказалась от помощи в покупке авто

Бизнесмены хотели отблагодарить 19-летнюю студентку за доброе дело [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Новость о поступке студентки стала сенсацией.Новость о поступке студентки стала сенсацией.
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О поступке 19-летней Полины Поповой (имя и фамилия изменены. - Авт.) из Адыгеи, кажется, уже знают в самых отдаленных уголках России. Сердобольная студентка нашла на улице брошенного котенка и отнесла крохотный белый комок в майкопский приют для животных. Но принять пушистика там не смогли из-за огромного долга перед ветеринарной клиникой - 340 тысяч рублей. Недолго думая, Полина сняла со своего счета деньги, которые копила все годы учебы, и отправила их на погашение задолженности.

«Комсомолке» тогда удалось поговорить с девушкой - на связь она вышла через соцсети.

«Комсомолка» поговорила с девушкой, которая погасила долг приюта для животных в 340 тысяч рублей

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- Я вообще-то собирала на машину, - признавалась «КП» - Кубань» девушка. - Часть отложила со своей университетской стипендии, еще часть - с зарплаты, я ведь давно подрабатываю. Плюс деньги, которые мне дарили на дни рождения. Вот и насобирала такую сумму.

После выхода публикации на Полину накинулись с критикой. Известный актер и зоозащитник Леонид Ярмольник предположил, что жительница Майкопа таким образом привлекает к себе внимание.

Однако большинство неравнодушных хотели отблагодарить девушку и вернуть ей деньги.

340 тысяч бездомному котёнку.Ради бездомного котёнка студентка оплатила долг приюта для животных в 340 тысяч рублей.

- Она заслуживает в тысячи раз больше, - восхищались благородным поступком пользователи соцсетей.

Более того, в «Комсомолку» обратились бизнесмены, которые попросили связать их с Полиной и помочь осуществить ее мечту - купить автомобиль. Но когда на студентку обрушилась известность, героиня залегла на дно, на сообщения она не отвечала. И лишь спустя неделю все же вышла на связь с корреспондентом «КП» - Кубань».

- Я не нуждаюсь в помощи. Я уже говорила, что ничего необычного не сделала, - скромно отказалась от предложения меценатов Полина. - Мне не нравится любое внимание со стороны, поймите. Надеюсь, по этому поводу меня больше беспокоить не будут.

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Девушка, отдавшая 340 тысяч приюту для животных, чтобы спасти котенка, копила деньги на машину

Милую особу, которая помогла майкопскому приюту для животных, пытались разыскать не только жители Краснодарского края и Адыгеи, но и вся страна. Кто-то хотел отблагодарить, кто-то убедиться в том, что такие благодетели действительно существуют. У многих, кто узнал добрую историю, закралась мысль, что девушки-спасительницы на самом деле нет (подробности)

Леонид Ярмольник о девушке, оплатившей долги приюта для животных: «Она пиарится»

Известный зоозащитник не уверен, что история с благотворительным порывом студентки из Майкопа стоит такого внимания. Вот уже несколько дней в сети и прессе не перестают восхищаться поступком простой девушки (читайте далее)

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