2018-11-29T14:04:13+03:00
Спорт

Краснодар - Акхисар 29 ноября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура Лиги Европы

Футбол, матч Краснодар - Акхисар. Прямая онлайн-трансляция состоится 29 ноября 2018. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"
Изменить размер текста:

Футбольный клуб «Краснодар» уже сегодня может обеспечить себе выход в весеннюю стадию Лиги Европы. Для этого «горожанам» в родных стенах необходимо обыграть турецкий «Акхисар», а «Севилья» должна не проиграть бельгийскому «Стандарду». Но пока на два места в плей-офф претендуют три команды из группы J, где «Краснодар» идет на первом месте. Турецкий клуб не набрал ни одного очка и уже потерял все шансы на продолжение борьбы за титул.

«КП» рассказывает о главных моментах поединка 5 тура группового этапа Лиги Европы Краснодар – Акхисар.

Трансляция матча Краснодар - Акхисар 29 ноября 2018

Трансляция матча Лиги Европы Краснодар - Акхисар 29 ноября 2018 года состоится в прямом эфире канала Матч ТВ в 20:55 по московскому времени.

Статистика личных встреч Краснодар - Акхисар 29 ноября 2018

«Краснодар» и «Акхисар» встречались однажды в первом туре группового этапа Лиги Европы. Сентябрьская встреча в Турции завершилась довольно непростой победой «горожан». Единственный гол тогда забил Виктор Классон.

Прогнозы на матч Краснодар - Акхисар 29 ноября 2018

Букмекеры считают «черно-зеленых» безусловными фаворитами встречи. Коэффициент на победу «Краснодара» - 1,16, на победу «Акхисара» - 16,5, на ничью – 7,5. По мнению специалистов, «горожане» без труда одержат победу с разницей в три или даже более мячей.

Краснодар - Акхисар 29 ноября. Прямая трансляция матча Лиги Европы.

Еще больше материалов по теме: «ФК «Краснодар»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Динском районе насмерть сбили женщину
ВТБ в Краснодаре на 40% увеличил выдачи кредитов населению
Краснодар поучаствует во всероссийской акции "Дни Мальтийской музыки"
На Кубани правоохранители проверили более 250 граждан
В Приморско-Ахтарском районе задержали мужчину за нарушение ПДД
В Краснодаре осудили адвоката за предложении посредничества во взяточничестве
В Новокубанске мужчина угрожал провизору ножом и требовал отдать деньги
В Краснодаре из-за непогоды задержали вылет девяти авиарейсов
В Новороссийске объявлен режим ЧС
На Кубани ищут без вести пропавшую 13 лет назад пенсионерку из Ейска
В Краснодаре в районе парка Чистяковская роща столкнулись 5 легковых машин
В Краснодаре экс-заведующая 16 лет платила зарплату фиктивному работнику
В Анапе за нападение на полицейского осудили жителя Башкирии
Телефонный мошенник из Новороссийска выманил у граждан около полумиллиона рублей
98 новых трамваев закупят в ближайшие три года в Краснодаре
Ночью дороги Краснодара обрабатывали от гололеда
В Краснодаре после ДТП водитель избил женщину
На Краснодаре начался природный апокалипсис – ледяной дождь
Укрепление берега реки Кубань оценили в 2,5 млрд рублей
В Тихорецком районе поймали грабителя благодаря сланцу, который он потерял
Спасатели нашли заблудившихся в горах Сочи туристов
В 2019 году доход Кубани может составить 272,5 млрд рублей
ВТБ запустил первый на Дальнем Востоке эквайринг Alipay
Следователи опровергли информацию о том, что один из "краснодарских каннибалов" может находиться на свободе
Ремонт теплотрассы на улице Красноармейской завершили в Краснодаре
Из-за дождя в Краснодаре подтопило несколько улиц
В Краснодаре на замдиректора «Единой службы заказчика» завели уголовное дело
На трассе в Новороссийске легковушка врезалась в грузовик
В 2019 году на строительство дорог на Кубани направят более 3 млрд рублей