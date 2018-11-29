Краснодар - Акхисар 29 ноября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура Лиги Европы

Футбольный клуб «Краснодар» уже сегодня может обеспечить себе выход в весеннюю стадию Лиги Европы. Для этого «горожанам» в родных стенах необходимо обыграть турецкий «Акхисар», а «Севилья» должна не проиграть бельгийскому «Стандарду». Но пока на два места в плей-офф претендуют три команды из группы J, где «Краснодар» идет на первом месте. Турецкий клуб не набрал ни одного очка и уже потерял все шансы на продолжение борьбы за титул.

«КП» рассказывает о главных моментах поединка 5 тура группового этапа Лиги Европы Краснодар – Акхисар.

Трансляция матча Краснодар - Акхисар 29 ноября 2018

Трансляция матча Лиги Европы Краснодар - Акхисар 29 ноября 2018 года состоится в прямом эфире канала Матч ТВ в 20:55 по московскому времени.

Статистика личных встреч Краснодар - Акхисар 29 ноября 2018

«Краснодар» и «Акхисар» встречались однажды в первом туре группового этапа Лиги Европы. Сентябрьская встреча в Турции завершилась довольно непростой победой «горожан». Единственный гол тогда забил Виктор Классон.

Прогнозы на матч Краснодар - Акхисар 29 ноября 2018

Букмекеры считают «черно-зеленых» безусловными фаворитами встречи. Коэффициент на победу «Краснодара» - 1,16, на победу «Акхисара» - 16,5, на ничью – 7,5. По мнению специалистов, «горожане» без труда одержат победу с разницей в три или даже более мячей.