2018-12-11T12:49:45+03:00
Общество

«Он заявил, что любит ее и меня»: жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева рассказала об изменах мужа

Алана призналась, что готова простить измену и начать все сначала
Варвара ДЫМ
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Алана Мамаева. Фото: соцсетиАлана Мамаева. Фото: соцсети
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После того, как хавбека «Краснодара» Павла Мамаева и футболиста "Зенита" Александра Кокорина задержали за драку в московском кафе, жена Мамаева Алана хранила молчание. Долгое время она вообще не комментировала ситуацию, лишь выгружала у себя в соцсетях семейные фото. Видно было, что она переживает за мужа. А потом начала его защищать и даже устроила акцию по продаже одежды. На черных толстовках она написала «Кокорин-Мамаев» и стала продавать их.

Но спустя время все изменилось. Алана Мамаева вдруг разоткровенничалась и призналась в том, что муж ей изменял. И даже рассказала, что именно из-за любовницы он устроил драку в кафе. Алана даже опубликовала у себя в Instagram фотографии девушки, с которой муж ей изменяет. Разлучницу зовут Алесандра. И, как пишет Алана, она живёт на два города - в Москве и Вильнюсе. Разлучнице 27 лет, у нее есть дочь и собственный магазин цветов.

Алана Мамаева выгрузила фотографии разлучницы у себя на странице, а потом удалила. Фото: Инстаграм Аланы Мамаевой

Алана Мамаева выгрузила фотографии разлучницы у себя на странице, а потом удалила. Фото: Инстаграм Аланы Мамаевой

После этого признания жена футболиста стала давать интервью телеканалам. В одном из них рассказала о своих переживаниях после измены мужа.

- Паша снял девушку в борделе, - заявила Алана Мамаева. – Я была у него в СИЗО, он дал мне понять, что ее любит. А мне говорит: « И тебя тоже люблю». Как мне с этим жить? Я делаю все, чтобы сохранить семью. Еще несколько лет назад я бы просто ушла. Но у нас дети. Я была готова простить.

Алана и Паввел Мамаевы женаты 5 лет

Алана и Паввел Мамаевы женаты 5 лет

Мамаева заявила, что драка в кафе началась именно из-за любовницы мужа.

- Она села в машину, и что-то у них произошло с водителем. Она вышла, передала его слова и спровоцировала пьяного Пашу на драку. Из-за нее все началось, - заявила в эфире телеканала НТВ Мамаева.

А потом сообщила, что готова все начать сначала.

- Но я не могу его заставить кого-то разлюбить, - признается жена спортсмена. - Она приехала в Москву по его вызову, как она обычно это делает. Он снял девушку в борделе полгода назад. Уверена, ей нужны только бабки от него.

В браке с Мамаевым Алана уже пять лет. Пара поженилась в 2013 году, тогда же Алана родила дочь футбоисту. От первого брака у нее есть сын.

- Я не понимаю, почему, находясь в СИЗО, он думает еще о ком-то, кроме семьи. Мне больно слышать, что есть женщина, которую он еще любит, - вздыхает Алана.- Я будто бы нахожусь в гареме. Я его люблю, но не могу биться о закрытую стену постоянно.

Пока муж в СИЗО, Алана страдает

Пока муж в СИЗО, Алана страдает

А несколькими днями ранее Алана Мамаева заявила, что муж спал и с Викторией Боня.

Боню это заявление возмутило.

-Она совсем психопатка, видимо, да и льстит своему мужу, — ответила Боня. Я дружу с Сашей Кокориным и пришла поддержать его. А жена Мамаева пусть лучше детьми занимается, а не по хирургам бегает.

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Впервые удалось полу­чить весточку от фут­болиста «Краснодара» из Бутырки. В отлич­ие от Александра Кок­орина, который отвеч­ает охотно и быстро на сообщения — от Па­вла Мамаева пока не было ни одного письм­а. Неделю назад было отправлено сообщение Мамаеву и Кокорину от редактора радио «Комсомольская правд­а». Накануне ответил футболист «Зенита», а сегодня — Мамаев (читайте далее)

Павел Мамаев: "Переживаю, как там моя жена и дети. Зря мы полезли в эту драку, конечно"

Оскандалившихся футболистов ждали на допрос два дня. 10 октября полицейские объявили час «Х» и дали хулиганам время, чтобы явиться к следователям до 18.00. Первым в следственное управление МВД России по Москве пришел Павел Мамаев. А Кокорин опоздал, его даже собирались объявить в федеральный розыск. Но после шести вечера приехал и он. Обоих задержали на 48 часов. Но в изолятор временного содержания (ИВС) они попали не сразу (читайте далее)

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