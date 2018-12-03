Драка с участием Кокорина и Мамаева в центре Москвы началась из-за любовницы игрока «Краснодара»

Супруга футболиста ФК «Краснодар» Павла Мамаева Алана пожаловалась на жизнь. Ночью она вышла в прямой эфир в своем Instagram и рассказала о новой пассии мужа-футболиста. По словам Аланы, именно из-за этой девушки и случился конфликт в столичном кафе, где Павел Мамаев и Александр Кокорин устроили драку с чиновником и водителем ведущей 1 канала.

Алана плачет в кадре, рассказывая о том, как изменился ее муж. Черная кошка между парой пробежала еще до того, как Павел Мамаев загремел в СИЗО. Супруга футболиста в том же Instagram жаловалась, что скоро останется одна с двумя детьми, намекая на развод. Однако потом пост удалила.

- А мне не тяжело было? - плачет девушка над комментарии подписчиков. Народ начал защищать Павла Мамаева, мол, ему в СИЗО не сладко. - Он не меняется! Он два дня назад одно говорил, сейчас - другое. Он говорит, что ходит в церковь, что все понял, пошёл покаялся и исповедался. Он сказал, что будет делать все, чтобы я была счастлива, чтобы у нас была семья.

Алана Мамаева плачет, рассказывая о том, как изменился муж-футболист.

А до этого Алана опубликовала у себя в Instagram фотографии девушки, с которой муж ей изменяет. разлучницу зовут Александра. И, как пишет Алана, она живёт на два города - в Москве и Вильнюсе.

Алана Мамаева выгрузила фотографии разлучницы у себя на странице, а потом удалила. Фото: Инстаграм Аланы Мамаевой

- Мой муж семью променял на эту... из-за которой и начался конфликт с водителем, - написала у себя на странице Алана Мамаева. Правда, в подробности того конфликта вдаваться не стала. Так же не объяснила, каким образом эта девушка оказалась втянута в разборки Мамаева и Кокорина.

А через время пост у себя на странице Алана удалила.

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