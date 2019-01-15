Крещение 2019 в Геленджике: адреса купелей

19 числа все православные будут праздновать Крещение Господне, а самые отважные окунуться в купель. За день до праздника дно водоемов проверят водолазы, очистят его от опасных предметов. А также с трех сторон по периметру оборудуют ограждением с фонарями, организуют спуск к воде.

Чтобы не спохватиться в последний день в поисках ближайшей иордани, «Комсомолка» публикует адреса купелей.

18 и 19 января в храмах курорта пройдут службы. Окунуться в Крещение жители курорта смогут на центральном пляже Геленджика (около городского причала) - воду освятят ровно в полночь. На пляже «Тихая гавань» Тонкого мыса освящение начнется в 23:30.

Те, кто захочет в Крещенскую ночь искупаться в пресной воде, смогут это сделать в водопаде «Чаша» на реке «Жане» в селе Возрождение (Храм иконы Божией Матери «Смоленская») и в селе Пшада в реке с одноименным названием. Освещать воду здесь будут в 23:00.

В Кабардинке батюшка освятит воду на центральном пляже в 22:00, в Архипо-Осиповке – в 21:00.

НА ЗАМЕТКУ

Перед купанием в открытом водоеме врачи советуют разогреть свое тело. Для этого вполне достаточно сделать небольшую разминку, как на уроках физкультуры в школе, а лучше всего перед этим просто пробежаться несколько десятков метров.

К месту купания стоит идти в теплой удобной обуви, чтобы ноги не замерзли, и снизить риск возникновения судорог. Один из лучших вариантов – надеть резиновые тапочки, которые еще защитят ноги от острых камней.

Перед тем, как спуститься в воду, убедитесь, что лестница не шатается и рядом есть специальные веревки, прикрепленные к берегу или на пирсе, чтобы удобно можно было выйти из воды.

Специалисты советуют заныривать в специальных метах, где рядом дежурят спасатели, медики и полицейские. Обычно большинство людей окунаются под воду с головой. Однако медики советуют - лучше так не делать. На холодную воду сосуды головного мозга реагируют сужением, а это ведет к повышению давления.

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