«С Ксюшей все хорошо»: мама 4-летней девочки, на которую в цирке напала львица, рассказала о состоянии ребенка

Первое (предварительное) заседание суда по уголовного делу о нападении львицы на ребенка в цирке Успенского района состоялось вчера, 17 января.

Рассмотрение его по существу начнется 23 января. Сейчас главный обвиняемый - директор цирка шапито Андрей Манучарян - находится в СИЗО. Спустя несколько дней после происшествия суд изменил ему меру пресечения с домашнего на реальный арест. Ему предъявляют обвинения по статье 238 УК РФ «Оказание услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенная для детей до шести лет».

Директор цирка Андрей Манучарян под домашним арестом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

4-летнюю Ксюшу после рваных ран и сильнейшего шока медики две недели продержали в состоянии медикаментозной комы.

Львица напала на ребёнка во время выступления цирка в Краснодарском крае. Видео: Комсомольская правда .

- Сейчас с нашим ребенком все хорошо, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» мама девочки Мария Митюкова.

Напомним, поход в цирк для четырехлетней Ксюши, жительницы села Успенского в Краснодарском крае, обернулся реанимацией.

На злосчастное представление Ксюша с мамой и старшей сестрой пошли в воскресенье, 28 октября.

- Не часто к нам в сельскую местность артисты с гастролями приезжают, - говорил тогда «Комсомолке» папа Ксюши Денис Митюков. - А тут цирк шапито! Событие целое!

Все шло хорошо, пока на наспех сколоченной арене цирка не появились хищники.

- Это случилось за какие-то считанные секунды, - рассказывал Денис. - Никто ничего понять не успел. Львица напала на Ксюшеньку со спины, когда она по просьбе мамы встала, чтобы снять курточку. В следующий момент животное уже схватило ее за плечико и потащило на манеж под сетку. Успела лапой ударить ее по личику.

Папа Ксюши рассказывал, что в первые дни после произошедшего они с женой просто жили в реанимацииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Месяцем ранее прокуратура Краснодарского края выступила в суде с гражданским иском в интересах девочки и потребовала взыскать с владельца цирка Андрея Манучаряна пять млн рублей.

Так что, если вина дрессировщика в суде будет доказана, с него взыщут еще и крупную сумму.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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Все шло хорошо, пока на наспех сколоченной арене цирка не появились хищники.

- Все случилось за какие-то считанные секунды, - рассказывает Денис. - Никто ничего понять не успел. Львица напала на Ксюшеньку со спины, когда она по просьбе мамы встала, чтобы снять курточку. В следующий момент животное уже схватило ее за плечико и потащило на манеж под сетку. Успела лапой ударить ее по личику (читайте далее)

Директору цирка, в котором на 4-летнюю девочку напала львица, предъявили иск в пять миллионов рублей

Иск в пять миллионов рублей за моральные и физические страдания ребенка предъявила прокуратура Краснодарского края. Поход в цирк для четырехлетней Ксюши, жительницы села Успенского на Кубани, обернулся реанимацией (читайте далее)