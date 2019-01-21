«Спасатели быстро прибыли на место, работают слаженно»: моряк-очевидец рассказал о взрыве на корабле в Керченском прорыве

В Черном море в 15 милях от берега продолжают гореть два газовоза «Maestro» и «CANDY». Возможно, при перевалке топлива моряки нарушили технику безопасности. Сначала прогремел взрыв на одном из кораблей. Затем по цепной реакции загорелось и второе судно. Члены экипажа выпрыгнули за борт. Аварийный сигнал подать моряки так и не успели, все произошло очень быстро. Через несколько часов стало известно о 11 погибших, а 14 человек удалось спасти. Остальных спасатели продолжают искать. Но шансов с каждой секундой все меньше, ведь температура воды в Черном море всего лишь + 4 градуса. Видео горящих кораблей разлетается по соцсетям. Своими впечатлениями об увиденном поделился моряк корабля, которое находилось в тот момент неподалеку.

ФОТО: Александр Калейник

- Мы стоим неподалеку на своем корабле и ждем рейс-задание, - делится Александр Калейник, моряк-очевидец. – Взрыва я не слышал, но до сих пор вижу, как в нескольких милях от нас горят корабли. Спасатели прибыли на место очень быстро и дали четкие указания по движению судов рядом с местом трагедии. К борту нашего судна прибило волной один из спасательных жилетов корабля «Candy». Видимо, там все настолько быстро произошло, что моряки не успели даже надеть жилеты.

По данным пресс-службы Росморречьфлота, семь кораблей участвуют в спасательной операции. Еще двое плывут на помощь. Рядом с терпящими бедствие судами находятся "Насиба Зейналова", "Истра", "Дмитрий Покровский", "ВФ Танкер – 5", "Синерджи 1". Им ничто не угрожает. На месте работает и спасательный буксир" Спасатель Демидов".

Скриншот видео

Тем временем Южное управление Следственного комитета на траснпорте возбудило уголовное дело по факту гибели моряков в пожаре в Керченском проливе.

- Возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), - сообщила сайту «КП»-Кубань» помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.

Как известно, возможной причиной трагедии стала неправильная перевалка газа с одного судна на другое. И если об уроне экологии при крушении нефтяных танкеров давно известно всем, то при розливе газа на поверхность пораженного участка природе тоже не поздоровится.

Судно "Maestro". ФОТО:marinetraffic.com

- В зоне инцидента случится газовое загрязнение, - комментирует член общественно-экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. – Газ токсичен для дыхательных систем. Он слабо растворяется в воде, поэтому может нанести урон всему живому только выше поверхности моря. В частности мог пострадать экипаж или птицы, которые случайно пролетали в это время над местом трагедии. Но еще большой вопрос, а что это был за газ, ведь их несколько видов. Стирол, например, накапливается в организме растений или животных. Есть еще аммиак и азот, мне непонятно, какой там сжиженный газ.

Судно "CANDY". ФОТО: www.shippingexplorer.net

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/687421" frameborder="0"></iframe> В Чёрном море горят два судна CANDY и Maestro.

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Как известно, возможной причиной трагедии стала неправильная перевалка газа с одного судна на другое. И если об уроне экологии при крушении нефтяных танкеров давно известно всем, то при розливе газа на поверхность пораженного участка природе тоже не поздоровится.

- В зоне инцидента случится газовое загрязнение, - комментирует член общественно-экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко (продолжение)

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В Черном море в 15 милях от берега продолжают гореть два газовоза «Maestro» и «CANDY». Возможно, при перевалке топлива моряки нарушили технику безопасности. Сначала прогремел взрыв на одном из кораблей. Затем по цепной реакции загорелось и второе судно. Члены экипажа выпрыгнули за борт. Аварийный сигнал подать моряки не успели, все произошло очень быстро (читайте далее)