Эксперт о трагедии в Черном море: «Если бы суда переваливали газ, то взрыв мог быть такой силы, что от кораблей остались одни обломки»

В Черном море продолжают гореть два газовоза «Maestro» и «CANDY». Специалисты обсуждают произошедшее. Возможно, при перевалке топлива моряки нарушили технику безопасности. Для этого одному из членов экипажа достаточно было выйти на палубу с включенным мобильником или бычком сигареты. Другие спорят, что судна не везли газ, ведь так долго гореть может только нефть или мазут. Все случилось так быстро, что аварийный сигнал подать моряки так и не успели. Часть команды прыгнула в воду даже без спасательных жилетов. В результате трагедии погибли 14 человек, 12 удалось спасти, а 6 моряков пропали без вести.

ФОТО: Телеграм канал Vessel

- Откуда сжиженное топливо в Керченском проливе? - говорит главный редактор издательства «Морские вести» Анатолий Кузнецов. – Танкер коптит, полнеба в дыму. Ну какой же это газ? Газ не горит, а взрывается. Тут подъезд в Магнитогорске снесло от бытового газа. А у нас здесь целый танкер! Это один огромный газовый баллон с двигателем. Если бы суда переваливали газ, то взрыв мог быть такой силы, что от кораблей остались бы одни обломки. От второго корабля даже следов бы не нашли. Скорее всего, суда перевозили мазут или нефть. Даже бензин взорвется, он не горит так долго.

ФОТО: Телеграм канал Vessel

По словам Анатолия Кузнецова, на газовозах действуют сумасшедшие меры безопасности. А сама перевалка вещества - высокотехнологичный процесс, который могут делать на специальных заводах у берега.

- Еще я слышал, что якобы двигатель одного из кораблей заправляли газом. Это странно. Откуда корабли, которые работают на природном сжиженном газе? Это новейшая технология, у нас в стране только один такой корабль есть. А речь идет о судах, которым почти по 30 лет. Возможно, один из танкеров служил накопителем. Судно поменьше работало как челнок: направлялось из порта, заправлялось и шло обратно к большому танкеру.

ФОТО: Телеграм канал Vessel

СПРАВКА «КП»

Судно «Maestro»

Дата выпуска: 1990 год

Длина: 98 метров

Ширина: 20 метров

Владелец: Milano Shipping Ltd, Ангилья

Судно «Candy»

Дата выпуска: 1992 год

18 января корабль находился в порту Темрюка

20 января зашел в порт Керчь

Владелец: Viken Shipping AS, Норвегия

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Как известно, возможной причиной трагедии стала неправильная перевалка газа с одного судна на другое. И если об уроне экологии при крушении нефтяных танкеров давно известно всем, то при розливе газа на поверхность пораженного участка природе тоже не поздоровится.

- В зоне инцидента случится газовое загрязнение, - комментирует член общественно-экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко (продолжение)

Турецкое посольство в Новороссийске уточняет информацию о погибших моряках

В Черном море в 15 милях от берега продолжают гореть два газовоза «Maestro» и «CANDY». Возможно, при перевалке топлива моряки нарушили технику безопасности. Сначала прогремел взрыв на одном из кораблей. Затем по цепной реакции загорелось и второе судно. Члены экипажа выпрыгнули за борт. Аварийный сигнал подать моряки не успели, все произошло очень быстро (читайте далее)