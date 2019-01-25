Софья Самодурова выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию, Алина Загитова - вторая

Российская фигуристка Софья Самодурова завоевала золото на чемпионате Европы по фигурному катанию, который в эти дни проходит в Минске. Ученица Алексея Мишина была второй после короткой программы и блестяще справилась с произвольной.

Каскад тройной флип - тройной тулуп, тройной лутц, тройной риттбергер, тройной сальхов, каскад двойной аксель - тройной тулуп, тройной флип под саундрек из «Бурлеска». Все это судьи оценили в 140,96 балла, а по сумме София набрала 213,84.

София Самодурова и Алексей МишинФото: REUTERS

Лидер короткой программы Алина Загитова стала только второй. Олимпийская чемпионка сделала много ошибок в своей произвольной программе «Кармен», из-за недокрута на тройном тулупе Алина упала, не обошлось без помарок и на других прыжках. В итоге 198,34 балла по сумме двух программ и 123,34 балла за произвольную программу.

Бронзовую награду завоевала представительница Финляндии Вивека Линдфорс с итогом 194,40 балла.

Еще одна представительница сборной России Станислава Константинова, которая в короткой программе была лишь 11-й, смогла реабилитироваться и получить 132,96 балла за произвольную. Ее суммы – 189,72 балла хватило, чтобы подняться на четвертое место.

«Комсомолка» провела онлайн-трансляцию выступлений женщин в произвольной программе на чемпионате Европы 2019 по фигурному катанию.