На терапевта, кричавшего «да хоть ты сдохни!» в Северской ЦРБ, уголовное дело решили не заводить

С тех пор, как в поликлиники Северской районной больницы случился громкий «инсулиновый» скандал, прошло три месяца. Герои этой истории остались при своем мнении, однако жизнь их сильно изменилась. Пациентка, которой отказали в выписке инсулина без талона, Надежда Гречкина периодически получают негативные комментарии от недоброжелателей, а терапевт, крикнувшая «да хоть ты сдохни!», потеряла работу. Правда, по слухам нашла новую - в соседней больнице.

После резонансного инцидента СУ СК по Краснодарскому краю назначили проверку, а позже материалы передали в полицию.

- В возбуждении уголовного дела по статье 124 УК РФ «Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного» было отказано, - комментируют «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Состава преступления в действиях терапевта не нашли.

Как сообщают правоохранители, 7 ноября 2018 года после всем известного конфликта в кабинет зашла заведующая поликлиники, которая успокоила пациентку, и выписала ей рецепт на три месяца. В этот же день девушка получила инсулин.

В Краснодаре врач отказалась выписывать рецепт девушке, которая пришла без талона.

- Во время проверки также установлено, что терапевт не отказывала в выписке рецепта. Она предложила девушке подождать, поскольку должна была принять людей по записи, - добавляют в ГУ МВД по региону.

- В экстренном получении сахароснижающего препарата и тест-полосок на момент обращения пациентка не нуждалась. Вреда здоровью средней тяжести по неосторожности не причинено.

Однако саму Надежду Гречкину результат проверки удивил.

- Результаты расследования таковы, что якобы инсулина у меня было достаточно, что я обманула, когда обратилась за рецептом, - возмущена Надежда. - Очень странный вывод сделан был. Как можно просчитать дозы диабетика? У меня бывает так, что обхожусь целый день без инсулина, а бывает - требуется 6-8 уколов.

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Этот вопиющий случай произошел в районной поликлинике станицы Северской, что находится неподалеку от Краснодара. К врачу пришла 28-летняя Надежда Гречкина. Девушка уже 15 лет болеет диабетом 1 типа. Чтобы держать уровень сахара в крови под контролем, Надежда постоянно делает анализы крови и инъекции инсулина (читайте далее)

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