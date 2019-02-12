2019-02-12T18:14:41+03:00
Происшествия

Следователи отказались возбуждать уголовное дело против судьи, сбившего 18-летнюю спортсменку на "зебре"

Проверка показала, что краснодарка Виктория Зверева получила травмы, не угрожающие ее жизни
Евгения ОСТРАЯ
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Высшая квалификационная коллегия судей приняла отставку Арсена Крикорова. Фото: скриншот видеоВысшая квалификационная коллегия судей приняла отставку Арсена Крикорова. Фото: скриншот видео
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В главном военном следственном управлении СК России объявили о процессуальном решении по поводу скандального ДТП с участием краснодарского судьи (теперь уже в отставке - авт.) Арсена Крикорова.

- Мы тщательно и всесторонне исследовали все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием судьи Краснодарского гарнизонного военного суда в рамках доследственной проверки, - сообщили в ведомстве. - Травмы девушки, полученные при наезде автомобиля Арсена Крикорова не угрожают ее жизни. Согласно заключению комиссионной судебной медицинской экспертизы, выявленные у пострадавшей телесные повреждения квалифицируются как повреждения средней тяжести. Какие-либо другие телесные повреждения, в том числе о которых сообщалось в средствах массовой информации, экспертным путем не установлены.

По закону, уголовное дело на Крикорова завели бы однозначно, говорят следователи, если бы девушка, оказавшаяся под колесами судьи, погибла. Но к счастью, для всех Виктория Зверева жива.

Однако, сообщают военные следователи, это не отменяет наказание судьи Крикорова по административному кодексу.

- По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. При этом военными следователями в прокуратуру Краснодарского края направлены копии материалов проверки в отношении судьи, содержащие сведения о нарушении им правил дорожного движения для решения вопроса о привлечении его к административной ответственности, - поясняют в ведомстве.

Напомним, прокуратура Краснодарского края уже направила материалы дела по двум статьям «Наезд на пешехода» и «Оставление места ДТП» в Генеральную прокуратуру РФ.

В Краснодаре пьяный судья сбил девушку.

- Все документы и заключение отправлены, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Ожидается, что именно Генеральная прокуратура выступит с инициативой в Верховный суд РФ о лишении его неприкосновенности.

Надо сказать, что Высшая квалификационная коллегия судей 4 февраля приняла отставку судьи Крикорова. Теперь он, хоть и не лишен льгот, официально сложил с себя полномочия.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«Сколько тебе нужно денег? Я дам и поеду»: В Краснодаре пьяный судья сбил спортсменку на пешеходном переходе и пытался скрыться

Эта авария случилась еще 21 декабря на перекрестке улиц Стахановской и Тургенева в Краснодаре, но стало известно о ней спустя несколько недель.18-летняя Вика Зверева шла домой от подруги поздним вечером, светофоры уже не работали (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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