В Сочи сына директора академии, нанявшего киллера для своей семьи, приговорили к 6,5 годам колонии

Сочинский суд вынес приговор студенту, заказавшему родителей и 10-летнюю сестру из-за дома у Черного моря.

Напомним, холодящая кровь история произошла в феврале 2018 года. Между 23-летним Артемом Теппером. и его родителями возникло недопонимание. Парень хотел всего и сразу - чтобы ему купили квартиру, устроили на «непыльную» работу. Но желания Артема его отец, директор гуманитарной академии в Сочи, не торопился исполнять.

Когда отношения с родными разладились, парень съехал. Отец подыскал ему отдельную квартиру и сам оплачивал аренду, избавляя сына от дополнительных трат.

А тем временем его друг Павел (имя изменено) выслушивал недовольства от Артема. Правда, сначала всерьез их не воспринимал.

- Покажите мне детей, которые бы не злились на своих родителей, когда что-то запрещают или не делают по их воле, - говорит Павел. - Мне стало не по себе, когда он начал спрашивать: «как можно убить людей?»

Когда мысль о расправе над родными все чаще и чаще стала появляться в сообщениях друга, а в разговоре проскальзывать план убийства, Павел забил тревогу. Он предупредил отца и мать Артема. Узнав о намерениях сына, семья решила виду не подавать, но все насторожилась. Это и спасло им жизнь, когда парень несколько раз пытался совершить страшное, но довести до конца так и не смог.

Друг Артема спас и его родителей, и маленькую сестренку.

Дожидаться смерти родные Артема не стали. Поняв, что сын настроен серьезно, они обратились в полицию с заявлением на свое чадо. Чтобы спасти семью, правоохранители придумали целую спецоперацию, одна из главных ролей досталась лучшему другу.

Оперативники понимали, что Артем доверяет Павлу, прислушивается к его мнению, потому попросили его отговорить товарища от навязчивой мысли «выполнить грязную работу самому». На удивление сделать это удалось достаточно быстро.

Затем Павел предложил своему другу подыскать наемника.

- В роли киллеров выступили оперативники, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю. - Скрытая камера зафиксировала, как молодой человек передает им охотничий нож, перчатки и маски для организации нападения.

Заказчик также рассказал о расположении комнат в доме, наличии камер видеонаблюдения и собаки.

- А как будешь вести себя после? - интересуется правоохранитель.

- Как подобает сыну, - холодно отвечает парень, делая паузу, а затем с улыбкой продолжает. - Со всеми слезами и тому подобным.

Гонорар в три миллиона рублей, по данным СК по региону, он пообещал выплатить сразу после вступления в наследство.

Вместо крови - краска. Люди на этом фото живы, их просто хорошо загримировали.

Когда молодому человеку предъявили фотографии, якобы подтверждающие факт убийства, он побледнел и закричал от ужаса. Поняв, что натворил парень начал корить себя, однако понял, что назад дороги нет.

В назначенное время он вновь встретился с киллером, чтобы передать ему часть денег за заказ. Спустя пару минут, заказавшего родных студента задержали.

На допросе парень рассказал правду – он признался в том, что «заказал» убить своих родителей. И лишь, закончив свою исповедь, узнал, что его семья цела и невредима. А он обвиняется в приготовлении к убийству более двух лиц и малолетнего по найму.

Все время, пока шло расследование, парень отправлял письма и не уставал просить прощения у матери с отцом. И они готовы забыть все, как страшный сон. Более того, хотят дождаться, когда он отбудет свое наказание, и помочь ему подняться на ноги.

Артему Тепперу грозило до 15 лет тюрьмы. Однако он получил более мягкое наказание.

- Его приговорили к 6,5 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года, - добавляют в СУ СК по региону.

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- Деньги потом отдашь, а то плохая примета, - говорит правоохранитель, исполняющий роль киллера, на встрече с 23-летним Артемом (читайте далее)