Просто огонь: Известная сочинка в мини-шортах станцевала тверк в Олимпийском парке

Ах, этот живописный Сочи. На курорте практически круглый год яркая зелень и пальмы, да и погодка благодатная. Неудивительно, что здешние пейзажи не раз становились фоном для выступлений танцоров.

В июне прошлого года популярная блогер из Челябинска Анастасия Малышева приехала в Сочи на отдых и исполнила зажигательный тверк на набережной. На следующий день она станцевала на фоне гор, а позже гипнотизировала своими бедрами прохожих около сочинского отеля. Спустя полгода во время очередного визита на курорт девушка в сексуальных леггинсах зажгла в одном из торговых центров Сочи.

Но оказывается в самом городе есть танцовщицы, которые могут зажечь ни хуже. 23-летнюю Лилу Кравцову на курорте знают многие. Девушка - известный хореограф в городе. А прославилась красотка после того, как стала участницей шоу «Танцы» на ТНТ. Она засветилась в пятом сезоне, а запомнилась зрителям своим тверком в пижаме с расстегнутым карманом на попе.

В шоу "Танцы" Лилу запомнилась своим зажигательным тверком в пижаме. Фото: vk.com/limurk4

А накануне в ее Instagram появилось зажигательный ролик. Девушка в ультракоротких шортах, оголяющих ягодицы, станцевала тверк в Олимпийском парке Сочи. И стоит сказать, ее мастерству можно только позавидовать!

Ритмичные движения бедрами, резкие выпады. А с какой легкостью она прыгает на шпагат и умудряется в таком положении продолжать «попотряс». Отдельного внимания заслуживает ее тверк, стоя на руках - да-да, такое тоже возможно!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/693911" frameborder="0"></iframe> Тверк в Олимпийском парке Видео: Роман Бибишев/www.instagram.com/aaaaliluya/.

За сутки в ее Instagram горячий ролик посмотрели 10 тысяч человек. Однако, не исключено, что это видео будет таким же популярным, как и прошлогодний тверк на Красной Поляне. Тогда девушка энергично танцевала на фоне заснеженных гор. Для выступления она выбрала несколько костюмов - обтягивающие леггинсы и неоновый купальник. Ролик набрал почти миллион просмотров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/693947" frameborder="0"></iframe> TWERK В ГОРАХ / AAAALILUYA / СОЧИ / РОЗА ХУТОР Видео: Роман Бибишев/www.instagram.com/aaaaliluya/.

СПРАВКА «КП»

Тверк, он же бути-дэнс - направление в танце, в движениях которого активно используется работа ягодиц, бедер, живота и рук, при этом остальные части тела почти неподвижны.

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Больше миллиона просмотров: Челябинка в сексуальных леггинсах станцевала тверк в сочинском торговом центре

Вот и в этот раз Анастасия устроила настоящий «попотряс». Не обращая внимание на окружающих, она энергично двигалась под музыку, а ее друг снимал происходящее на камеру. В ролик попали и посетители ТЦ, ставшие зрителями (читайте далее)