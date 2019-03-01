2019-03-01T13:37:28+03:00
Происшествия

Непогода в Краснодаре 1 марта: Ураганный ветер повалил дерево на дом и снес остановку

А в Горячем Ключе сухостой упал на детскую площадку [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: t.me/typodarФото: t.me/typodar
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Горожанам 1 марта природа преподнесла сюрприз - в кубанской столице прошел сильный ливень и ураганный ветер. Непогода стала причиной многокилометровых пробок, в которых встали водители.

В коттеджном поселке «Виктория», что находится в хуторе Ленина, сильный ветер повалил остановку общественного транспорта. В этот момент, к счастью, людей здесь не было.

На улице Длинной около Дмитриевской дамбы из-за ураганного ветра на жилой дом упало дерево. Сейчас на место прибыли специалисты, чтобы его убрать.

Фото: Хазрет ЧИЧ.

Фото: Хазрет ЧИЧ.

А на улице Железнодорожной рядом со стадионом «Кубань» краснодарцы запечатлели оторванную крышу, которую сорвало ветром с дома.

Дождь подтопил и несколько улиц города. Плывут машины на улице Ставропольской, на 2-й Пятилетке.

Машины плывут на Ставропольской. Фото: Ольга СУХОВА

Машины плывут на Ставропольской.Фото: Ольга СУХОВА

Из-за непогоды в Краснодаре привели в готовность спецтехнику, которая готова выехать для устранения последствий сильного ветра с дождем.

- По городу дежурят 12 вакуумных машин. При необходимости количество откачивающей техники увеличат до 20 единиц, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. - Движение машин и общественного транспорта обеспечивается по всему городу. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Фото: Валто МОНОМАХ

Фото: Валто МОНОМАХ

В администрации города напоминают, что штормовое предупреждение в Краснодаре действует до 2 марта включительно.

Кстати, непогода бушует и в других городах. В Горячем Ключе ветер повалил дерево на площадку с аттракционами. К счастью, детей в этот момент не было. Никто не пострадал.

Напомним, региональное управление МЧС России объявило экстренное предупреждение на Кубани. 1 марта ночью и утром 2 марта местами в регионе, а также в Краснодаре ожидаются сильный дождь, мокрый снег, гололед, усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду. Возможно ухудшение видимости.

А в сочинском селе Кепша из-за подъема уровня воды в реке ввели режим ЧС.

ВАЖНО!

В случае чрезвычайных ситуаций звоните спасателям по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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