Мать ахтанизовского стрелка: у сына тоже прострелены плечо и шея

Татьяна, мать восьмиклассника, стрелявшего в других детей из пневматического пистолета в станице Ахатнизовской, в разговоре с корреспондентом «КП» - Кубань» не может сдержать слез.

- Такой ужас раздули, такого уголовника из него сделали. Я боюсь за своего сына. Пришла сейчас домой, а он сидит, даже не ест ничего. А если он что-то с собой сделает?

Все произошло 4 марта в 11:30 недалеко от школы в станице Ахтанизовской, что в Темрюкском районе. Мальчишки после урока побежали в местный ларек за булочками и шоколадками. У этой торговой точки и произошла пальба.

Татьяна клянется, что не знает, откуда у сына пистолет. Ей он сказал, что нашел, но она не верит. Женщина защищает своего сына, но не оправдывает: мол, да, стрелял, нельзя так делать.

Однако, у нее своя версия случившегося.

- Он принес пистолет в школу, на 1-м уроке всем показал. Все смеялись, веселились. А потом на перемене пошли в ларек. У сына было с собой 50 рублей. Я знаю, что он всегда покупает себе курник. Он попросил у кого-то 10 рублей. Потом у ларька все начали стрелять по очереди из этого пистолета. Все смеялись. И он сам говорил: «Теперь в меня стреляйте». У него же тоже простреляна шея и левое плечо. Я говорила об этом, но никто даже не обращает на это внимание. Почему моему сыну не оказали помощь?

Мать Ильи рассказывает, что стреляли не только около ларька, но и за туалетами, по стеклам. Да и травм толком нет, говорит – «припухшие синяки».

- Сын сказал: «Мама, да не собирался я никого стрелять, я не хотел этого. Не я же один это делал, все так веселились», - говорит Татьяна.

- А как эта история стала достояние общественности?

- Один из мальчиков рассказал учительнице. А она сразу скала говорить: «Это ж ЧП какое! Надо писать! Надо вызвать! Надо сообщить».

Женщина рассказала, что ее сын, действительно, стоит на внутришкольном учете из-за прогулов. Парень он непростой, недавно был конфликт с одним из одноклассников (его фамилия есть в редакции «КП»), который принес в школу нож и кинулся на него. Но Илья оказался сильнее и отбился.

- Почему этот конфликт «замяли»? А мать этого мальчика сейчас громче всех кричит и требует отчислить моего ребенка из школы, - возмущается женщина. – Все его сейчас сравнивают с керченским стрелком. Но если мой сын террорист, то почему с ним тогда другие дети ходят в ларек, покупают еду? Илью просто хотят затравить…

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