У пенсионерки из Сочи списывают деньги за вину застройщика

60-летняя Людмила Брусенцова - обычный библиотекарь одной из школ Сочи. Женщина – свекровь старшей сестры победителя детского «Голоса» Дани Плужникова. Но родством со знаменитым исполнителем она не кичится. Наоборот, просит не связывать ее имя с Даней. Но даже талантливый музыкант и его мама, которых часто можно увидеть в коридорах власти, не могут помочь Людмиле Ивановне. Дело в том, что по вине застройщика у женщины каждый месяц списывают половину из без того небольшой пенсии (она 8600 рублей) и зарплаты библиотекаря.

- В том, что застройщик построил дом не по проекту и его снесли, оставив людей без единственного жилья, теперь виновата я - женщина, которая никакого отношения к этому дому не имеет. Я лишь продала земельный участок застройщику, - говорит «Комсомольской правде»-Кубань» Людмила Брусенцова. - Сама земля, которой я владела, была передана мне по наследству от родителей и передавалась из поколения в поколение. Находился тот участок в селе Молдовка, по ул. Костромская, 68. Так получилось, что семье Людмилы Ивановны необходимы были деньги – погасить кредиты. И она выставила участок на продажу.

В июне 2014 года покупателем пришел Владимир Меликович Дидик – это сочинский предприниматель. Он очень хочет приобрести это землю, только полностью всей суммы у него сначала не было. И поэтому договорились о рассрочке - так тоже можно оформить сделку купли-продажи.

- С ним договорились так: он в рассрочку до 15 октября 2014 года выплачивает всю сумму, так как у него не было на тот момент денег. Все оформили документально. Не внеся еще все деньги, Дидик попросил разрешения начать строить дом на земле. И я сделала ему доверенность на строительство до 15 декабря 2014 года, которая была выдана нотариусом. По этой доверенности Дидик получил 12 сентября 2014 года разрешение на строительство индивидуального жилого дома, общей площадью застройки 605,2 кв. м. на три этажа. За ходом строительства я не следила - земля ведь по факту мне уже не принадлежала. Но приходилось иногда подписывать документы, которые приносил Дидик, т. к. еще не все документы были переоформлены, - рассказывает Людмила Ивановна.

А 14 октября ей было выдано предписание об устранении допущенных нарушений в области строительства.

- Я сообщила об этом покупателю, он забрал предписание и сказал, что разберется с этим вопросом самостоятельно. К 31 октября, хотя мы договаривались до 15-го числа, Дидик не расплатился за земельный участок, и соответственно, сделка купли-продажи не была оформлена, - продолжает женщина. - А 17 ноября была назначена проверка исполнения предписания администрации Сочи. В связи с тем, что Дидик строил дом с нарушениями, то мне стали приходить от администрации предписания и штрафы. Я отдавала их Дидику, тот в свою очередь оплачивал все штрафы от моего лица. Потом я попросила его прекратить стройку и выполнить требования администрации, либо оформить сделку купли-продажи участка и самостоятельно разбираться с создавшимися проблемами.

Людмила Ивановна сильно переживала. У нее стало ухудшаться здоровье, появились серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, давление повышалось до 200/100.

- Тогда я обратилась к адвокату Наталье Б., передала ей все документы и постановление администрации Сочи. Адвокат подготовила досудебную претензию о прекращении сделки с требованием выполнить постановление администрации в отношении Дидика, с которой он ознакомился. После этого Дидик пообещал, что деньги за участок он отдаст в январе и попросил не обращаться в суд. Деньги он в итоге отдал. Я пошла ему на уступку, т. к. стройку он не прекращал, а самостоятельно сносить построенное здание было очень дорогостояще. Тогда уже было возведено два этажа. – рассказывает женщина.

19 января 2015 года были поданы документы в юстицию Адлерского района на оформление сделки купли-продажи земельного участка. 17 февраля необходимо было довезти недостающие документы по сделке в юстицию. То есть документы были поданы повторно. Но сделка не прошла.

- Причина – наличие ареста на имущество. Оказывается, участок арестовали. А 18 марта 2015 года был получен официальный отказ в государственной регистрации сделки, - вздыхает Людмила Ивановна. - То есть сделка фактически состоялась, но юридически я все еще являлась собственником земельного участка. В связи с чем было обращение к адвокату, чтобы она сняла ответственность за стройку с меня и возложила ее на Дидика. Адвокат сказала, что все сделает. Но единственное, что она смогла сделать, это привлечь Дидика как соответчика, оставив основным ответчиком меня, так как Адлерский районный суд дважды отказал мне в праве признать право собственности за Дидиком.

Пока тянулись все эти разбирательства, дом строился. Его отгрохали в шесть этажей с законченной внешней отделкой. Причем половина его даже была заселена жильцами. Но потом приставы выгнали из дома жильцов и рабочие стали разбирать его по блоку.

- На сегодняшний день ситуация сложилась таким образом, что Дидик находится под арестом, дом снесли, и администрация грозится выставить мне многомиллионный счет за снос. Кроме того, с пенсионной и зарплатной карты у меня снимают средства в счет погашения денег, оплаченных дольщиками жилых помещений, а также различные штрафы и исполнительский сбор приставов, – говорит женщина.

Как оказалось, Дидик незаконно заключал договоры долевого участия в строительстве жилого дома с гражданами, брал с людей деньги, продавал фактически квартиры, указывая доверенность, которая была дана ему исключительно на строительство дома сроком до 15 декабря 2014 года. Теперь дольщики, которые покупали квартиры у Дидика до 2017 года, требуют возмещения своих вложений с моральным ущербом, процентами за пользование деньгами и возмещением средств на услуги адвоката. Причем требуют отдать им землю и дополнительные средства за незаконное обогащение не с застройщика, а со школьного библиотекаря Людмилы Брусенцовой.

- Я поменяла адвоката, так как прежний адвокат предложила мне продолжать платить людям до конца жизни, у которых я никогда деньги не брала и в глаза их не видела, - объясняет Людмила Ивановна. У меня с пенсии и зарплаты с апреля 2018 года ежемесячно списывают 50%. В августе и сентябре 2018 года по невнимательности пристава с моих доходов снимали 75%. Я работаю библиотекарем, у меня на жизнь остаются копейки. Я обращалась к губернатору, к депутатам, но никто не может мне помочь. Как мне жить дальше - я не знаю…