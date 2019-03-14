«Мой братан – тигр»: полиция Новороссийска начала проверку после выгула тигрицы на Суджукской косе

Сейчас модно заводить не только кошек, собак или рыбок, но и экзотичных животных. Можно увидеть, как по улицам ходят со змеями, питонами и другими гадами. А в интернете полно роликов, как хозяева выводят на поводке леопардов и даже львов. Но в Новороссийске такой случай произошел впервые. Если раньше жители ходили посмотреть на хищников только в цирк, то в этот раз цирк уехал… а кто-то начал выгуливать тигрицу по Суджукской косе. Очевидцы сняли это на видео и написали заявление в полицию, которая начала проверку.

И тигры у ног моих сели

- Тигрицу зовут Аврора, ей 1 год и 3 месяца, - рассказывает хозяин животного Илья Горячев. – Забрал я ее из зоопарка Нижнего Новгорода по просьбе знакомого, который там был директором. Тогда я тоже работал директором зоопарка, но только в Пензе. Мой коллега попросил меня выходить больного трехнедельного тигренка, которая страдала рахитом. Дело в том, что мать Авроры, видимо, определила, что ее чадо не выживет из-за болезней и перестала кормить ее. В дикой природе это нормально, только таких тигрят еще свои же родственники затем съедают. А у меня было опыт выхаживания кошачьих, вот я ее и забрал к себе домой. Кормил с бутылочки, возил по врачам, покупал лекарства. У нее был повышенный сахар крови, развивалась катаракта на этом фоне, животное могло погибнуть.

Полгода 28-летний Илья помогал тигренку, когда пришло время вернуть животное в зоопарк, передумал. Очень сильно к ней привязался.

- До Авроры я постоянно - еще с детства - заводил экзотических животных, - продолжает Илья. – У меня были змеи, пауки, попугаи, совы, сурикаты, дикобразы и т.д. Мне казалось скучно иметь только кошку или собаку. Оставлять Аврору дома рядом с серпентарием было рискованно, тигр мог разрушить вольер для змей. Перед этим часть своих обитателей я распродал, часть отдал друзьям. Затем сообщил, что не хочу отдавать тигра обратно. Я купил Аврору, стал оформлять документы, разрешения и т.д. У меня все по закону. У тигра даже есть идентификационный номер на случай, если особь придется случать с самцом для размножения. Теперь с тигром я живу у себя в частном доме в Пензе. В Новороссийск приехал в гости к друзьям.

Аврору Илья выхаживал с 3 месяцевФото: Из личного архива героя публикации

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По словам Ильи, когда Аврору выгуливал в Новороссийске, к нему на улице подошли полицейские и запросили документы на тигрицу. Все оказалось в порядке. Скорее всего, перед этим был звонок бдительных граждан. Их тоже можно было понять, они ведь не знали, что тигрица - это прирученное животное.

- После этого и сообщений в СМИ меня даже называли живодером, - продолжает Горячев. – Купить тигра и содержать его – дорого. Хищник в день ест 5 кг говядины, при этом Аврора отстает от своих сверстников в физическом плане из-за рахита при рождении. Весит 70 кг, хотя должна в таком возрасте весить 100 кг. Глупо считать, если человек купил дорогое животное, то он над ним издевается. Это невыгодно. Смысл покупать тигра, чтобы потом он погиб? Я Аврору выхаживаю с 3 недель, она ко мне привязалась, у нее нет хищных инстинктов. Дома ведет себя как обычная кошка, только большая. Также дурачится, также ходит в лоток и дерет обои да мебель. Хочу построить для нее вольер во дворе, но по состоянию здоровья ей пока запрещено жить под открытым небом. Да и дома она мне не мешает.

В Пензе Илья тоже выгуливает тигрицу по улице. Делает это поздно вечером, когда практически нет людей на улице. По мнению хозяина Авроры, от укусов собак в России погибло больше людей, чем от нападений тигра. Аврора не реагирует на людей, как на добычу и не кидается на прохожих.

- Я понимаю, что это все-таки дикое животное, - продолжает Илья. – Ведь в случае нападения на человека мне грозит тюрьма. Про нас уже много раз писали журналисты. Но полиция не впервые нас проверяет. Были бы нарушения, тигра бы давно забрали.

Тигрица спит со своим хозяином как домашний кот. Пока дикий тигр кушает газель, питомица уже заточила домашний корм.

- Кушает Аврора почему-то только с рук, - продолжает Илья. – Положи корм в миску, она к нему не притронется. Не использую животное для коммерции. Да, с ней фотографируются люди на улице. Но снимки не продаю. Я предприниматель, у меня есть доходы от другой деятельности. Думаю, когда женюсь, Аврора будет почетным гостем на моей свадьбе, а жена с пониманием отнесется к такому питомцу.

Ведет тигрица себя как обычная кошкаФото: из личного архива героя публикации.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Можно ли купить тигра?

–Тигров-гибридов, у которых есть документы, подтверждающие их разведение в неволе, можно приобрести, – рассказывает координатор проектов по сохранению видов Всемирного фонда дикой природы Наталья Дронова. – Держать животное в квартире не совсем правильно, но у нас в стране это не запрещено. Требования содержания нигде не прописаны. Если хозяева не обеспечивают надлежащий уход, то привлечь к ответственности невозможно. Жизнь в неволе увеличивает продолжительность жизни животных, тем более если его вырастили в неволе или спасли. Это единственный шанс для выживания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/697229" frameborder="0"></iframe> Тигрица Аврора.Источник: Илья Горячев

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