2019-03-16T11:20:32+03:00
Общество

Мормонов, задержанных на Кубани, осудили по новой статье

Их оштрафовали на 30 тысяч рублей и поместили в центр временного пребывания иностранных граждан
Владимир ПАВЛОВ
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Молодые люди свою вину не признаютМолодые люди свою вину не признаютФото: Архив "КП"
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Волонтеров «Церкви Иисуса Христа Святых последних дней» задержали 1 марта в Новороссийске во время разговорного английского клуба, который проходил в офисе организации. 5 марта об этом сообщили американские СМИ. 6 марта прошел суд, он признал иностранцев виновными в нарушении визового режима, выписал штраф и постановление о депортации.

Двух ребят-мормонов, Дэвида Гаагу и Кола Бродовски, поместили центр временного пребывания иностранных граждан в Гулькевичском районе.

Однако новое судебное разбирательство постановило, что молодые люди 21 февраля этого года раздавали буклеты своей религиозной организации, вели пропагандистские беседы, склоняющие к участию в ней, в то время, как российские законы разрешают вести миссионерскую деятельность только в специально отведенных местах, но никак не на улицах.

Дэвид Гаага свою вину не признал, заявив, что не помнит, где был и что делал 21 февраля. С его слов в материалах суда говорится, что, проживая в Новороссийске, он просто общался с людьми на улицах о культуре и быте.

Все же несколько жителей Новороссийска узнали американцев и подтвердили, что именно они раздавали прохожим буклеты «Жизнь в царстве Божьем», «Вечное совершенствование», «Восстановление истины».

Кол Бродовски скоро отправится на родину Фото: Из личного архива героя публикации

Кол Бродовски скоро отправится на родину Фото: Из личного архива героя публикации

- Мы собираем разговорный клуб каждую пятницу на два часа, - сообщил Кол Бродовски. – К нам обращаются местные жители, чтобы подтянуть свой английский. Для этого мы играем в «Крокодила» или в «Свою игру», когда нужно отгадать слово, о котором идет речь. Иногда можем сыграть и в «Мафию».

Итогом очередного судебного заседания стали признание мормонов виновными в нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, а также штраф в 30 тысяч рублей. Все время до депортации ребята проведут в центре временного пребывания иностранцев.

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Сэму МакМюррею 19 лет, он прилетел на Кубань из Солт-Лейк-Сити. Парень мечтает стать адвокатом, как его отец. Кол Брадовски немного постарше, ему 20. Он приехал с западного побережья США, где жил в Гарден-Грове - небольшом городишке рядом с Диснейлендом. Кол - студент одного из мединститутов, в будущем станет нейрохирургом, а пока взял академ, чтобы отправиться в Россию. Этих парней объединило одно - волонтерство (читайте далее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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