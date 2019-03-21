«Обещанного 3 года ждут»: в Анапе жителям многоквартирного дома с 2015-го не подключают газ

Жители поселка Цибанобалка (пригород Анапы), которые купили квартиры на улице Садовой, 54Б, несколько лет пишут во все инстанции, чтобы в их дом все-таки подали тепло. В администрации Анапы, министерстве ТЭК и ЖКХ края постоянно кормят народ завтраками. Мол, мы согласовываем сроки начала работ, ждите-ждите.

Оказалось, местный застройщик обязался сдать объект в декабре 2014 года, но задержал сроки. В итоге жильцы получили ключи только в мае 2015-го. Позже выяснилось, что постройка не газифицирована, подрядчик каким-то образом не получил для этого технические условия. С 2015 года жители зимовали без газа и ждали, когда же их дома подготовят к подаче топлива. Только в 2017-м застройщик получил разрешение и оборудовал дома всем необходимым для подачи газа: вытяжки, котлы, вентиляция и т.д. Все это проверили пожарные и составили акты. А в октябре 2018-го эту инфраструктуру официально ввели в эксплуатацию после заключения газконторы.

- Я переехал сюда с женой из Киева, - говорит Василий Белей, житель дома в Цибанобалке. – Уже 4 зимы мы сидим без газа. Спасаемся электрообогревателями. Здесь живут в основном приезжие пенсионеры. Куда мы только не жаловались, мэру Анапы, администрацию города, приемную губернатора. Отовсюду нам приходят ответы: мол, во всем разберемся. Причем эти письма похожи друг на друга, там только меняются даты и фамилии тех, кто составил ответ. В октябре 2018-го местная газконтора нам сообщила, что для проведения врезки они отправили все документы в Краснодаргазораспределение, чтобы согласовать проект и получить разрешения. В середине января я начал звонить в Краснодар, нам до того времени, а это почти 3 месяца, так никто и не ответил, когда начнут врезать газ.

4 года жители не могут дождаться пуска топливаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Василий Белей дозвонился до начальника техотдела Краснодаргазораспределения. Там сообщили, что во всем разберутся. За один день в организации согласовали все работы и проверили документы, которые затем переправили в филиал №13 в Темрюке.

- Мне сказали, что на все про все уйдет 3-4 дня, - продолжает Василий Белей. – После 4 лет без отопления для нас это уже как миллисекунды. Но прошло 2 недели, воз и ныне там. Мы поехали к главному инженеру газконторы в Анапе, а он вообще не в курсе. Секретарь искала 40 минут электронное письмо с Краснодара. Выяснилось, что у них 3 электронных адреса. Нашли письмо. Нас обрадовали, что на днях нами займутся. Прошла снова неделя, нет звонка. Мы опять поехали к газовикам. Там сказали, что нет какой-то подписи застройщика, и документы снова отправили в Краснодар. Причем тут застройщик, если Краснодаргазораспределение уже разрешил все работы?

21 февраля жители позвонили заместителю главного инженера Краснодаргазораспределения, который сообщил, что решат проблему. С тех пор он не перезвонил и даже не сказал, когда планируют начать врезку. До этого 15 января жителям пришел ответ из министерства ТЭК и ЖКХ края. В нем сообщили, что подачу топлива могут сделать, когда собственники заключат договор на поставку с газоснабжающей организацией и добавили, мол, руководство «Газпромгазораспределение Краснодар» еще согласовывает дату начала работ. Подписался под ответом замминистра ТЭК и ЖКХ края Андрей Ляшко.

- Как мы можем заключить договор, если нет еще врезки, нам ведь еще ничего не поставляют, - возмущается Василий Белей. – В постановлении Правительства РФ «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» в пункте 35 сказано, что основанием для отказа в заключении договора является отсутствие подключения многоквартирного дома к газораспределительной сети.

Просим публикацию считать официальным запросом в министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края и АО «Газпромгазораспределение Краснодар».