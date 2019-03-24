На Крымском мосту берега соединили железнодорожными пролетами

Строительство железнодорожной части моста через Керченский пролив идет по графику. Собраны все пролетные строения железнодорожной части Крымского моста. Это 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах. Более 6 км пролётов расположено над акваторией, остальные – над сухопутными участками (коса и остров Тузла) в Керченском проливе.

- Завершающим стал пролет между опорами 219 и 220 – это конструкция длиной почти 64 м. Она устанавливалась в проектное положение в несколько этапов. Секции пролета поочередно поднимались кранами. Далее они будут соединяться между собой на высоте с помощью болтов и сварки. Для того, чтобы зафиксировать секции на высоте, между двумя основными опорами были построены две вспомогательные, временные, - рассказал заместитель гендиректора по производству подрядной организации Дмитрий Петухов.

Новая железная дорога рассчитана на температуры от минус 27 до плюс 57 градусов, а в сутки по ней смогут проезжать до 47 пар поездов. Всего двух путях будет уложено около 5 тысяч тонн рельсов и 76 тысяч железобетонных шпал.

Специалисты уверяют, что опоры легко выдержат нагрузки. В основе каждой прочный фундамент на сваях, погруженных на глубину до 105 метров.

Продолжается установка акустических экранов, которые защитят жителей Керчи и Тамани, а также обитателей Керченского пролива от стука колес.

На знаменитых арках над фарватером монтируют архитектурную подсветку, которая будет сиять в цветах триколора. Автомобильная арка уже оснащена синими светильниками, железнодорожная будет ночью красной, а белые диоды разместятся на опорах, которые держат арочные пролеты.

Строители уточнили, что железнодорожная часть будет открыта по плану в декабре 2019 года.

Напомним, что автодорожная часть была сдана 16 мая 2018 года на полгода раньше срока. За 10 месяцев по мосту проехало 4,5 млн транспортных средств, в том числе более 260 тысяч грузовиков и свыше 50 тысяч пассажирских автобусов.

- Трафик в оба направления практически одинаковый. Это говорит о важности моста для обоих берегов и, конечно, для жителей близлежащих населенных пунктов. Керчане и таманцы активно пользуются дорогой с первых минут ее работы. Ежесуточно мост в среднем пересекает около 15 тысяч машин. Рекорд суточного трафика пришелся на 12 августа 2018 года, когда по трассе проехали более 30 тысяч автомобилей, - рассказал заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Григорий Сокол.

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