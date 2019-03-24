2019-03-24T14:49:21+03:00
Общество

На Крымском мосту берега соединили железнодорожными пролетами

Первые поезда через Керченский пролив проедут уже в декабре
Ева Мур@kp_kuban
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Движение по мосту начнется в декабреДвижение по мосту начнется в декабре
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Строительство железнодорожной части моста через Керченский пролив идет по графику. Собраны все пролетные строения железнодорожной части Крымского моста. Это 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах. Более 6 км пролётов расположено над акваторией, остальные – над сухопутными участками (коса и остров Тузла) в Керченском проливе.

- Завершающим стал пролет между опорами 219 и 220 – это конструкция длиной почти 64 м. Она устанавливалась в проектное положение в несколько этапов. Секции пролета поочередно поднимались кранами. Далее они будут соединяться между собой на высоте с помощью болтов и сварки. Для того, чтобы зафиксировать секции на высоте, между двумя основными опорами были построены две вспомогательные, временные, - рассказал заместитель гендиректора по производству подрядной организации Дмитрий Петухов.

Новая железная дорога рассчитана на температуры от минус 27 до плюс 57 градусов, а в сутки по ней смогут проезжать до 47 пар поездов. Всего двух путях будет уложено около 5 тысяч тонн рельсов и 76 тысяч железобетонных шпал.

Специалисты уверяют, что опоры легко выдержат нагрузки. В основе каждой прочный фундамент на сваях, погруженных на глубину до 105 метров.

Продолжается установка акустических экранов, которые защитят жителей Керчи и Тамани, а также обитателей Керченского пролива от стука колес.

На знаменитых арках над фарватером монтируют архитектурную подсветку, которая будет сиять в цветах триколора. Автомобильная арка уже оснащена синими светильниками, железнодорожная будет ночью красной, а белые диоды разместятся на опорах, которые держат арочные пролеты.

Строители уточнили, что железнодорожная часть будет открыта по плану в декабре 2019 года.

Напомним, что автодорожная часть была сдана 16 мая 2018 года на полгода раньше срока. За 10 месяцев по мосту проехало 4,5 млн транспортных средств, в том числе более 260 тысяч грузовиков и свыше 50 тысяч пассажирских автобусов.

- Трафик в оба направления практически одинаковый. Это говорит о важности моста для обоих берегов и, конечно, для жителей близлежащих населенных пунктов. Керчане и таманцы активно пользуются дорогой с первых минут ее работы. Ежесуточно мост в среднем пересекает около 15 тысяч машин. Рекорд суточного трафика пришелся на 12 августа 2018 года, когда по трассе проехали более 30 тысяч автомобилей, - рассказал заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Григорий Сокол.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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