«Я «Катя-Бэнтли», и я нищая»: Мажорка, называвшая краснодарцев нищебродами, теперь клянчит деньги на адвоката через соцсети

Скандально известная владелица элитного отеля в Краснодаре 41-летняя Катрин Атаева-Добришман сейчас находится под домашним арестом. Такую меру ей избрал суд после того, как она опубликовала на своей странице в соцсетях оскорбления в адрес представителя краснодарской Фемиды.

- Она подозревается в угрозе убийством, причинении вреда здоровью в отношении судьи, а также в неуважении к суду, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Более того, Катрин подвергнут комплексной судебной психолого-нарколого-психиатрической экспертизе и принудительно поместят в стационар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/676100" frameborder="0"></iframe> "Могу себе позволить": женщина на "Бентли" паркуется на переходе.

Надо сказать, поведение мадам на красном «Бэнтли» (после чего за Катрин и закрепилось прозвище) давно располагало к такому решению. В 2018 году она оскандалилась, припарковав свой элитный автомобиль прямо на пешеходном переходе у здания правительства Краснодарского края.

- Нормальные люди понимают, что мне негде парковаться. Могу себе позволить, - прокомментировала собственную выходку Атаева-Добришман.

А еще она отметилась дебошем в здании полиции с матом и угрозами. Кто-то опубликовал очередное скандальное видео с участием мажорки, а она в ответ обрушилась на краснодарцев потоком нелестных эпитетов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/676097" frameborder="0"></iframe> Женщина на "Бентли" угрожает краснодарцам, опбуликовавшим видео с ее дебошем в полиции.

Катрин (она же Екатерина Курдуманова до смены мирского имени на более звучное) сама представлялась судьей Готикоевой Арбитражного суда в Краснодаре, показывая соответствующие «корочки».

Правда, после того как в суде официально таковой не обнаружилось, она легко от «статуса» отказалась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/676103" frameborder="0"></iframe> Дебош в отделении полиции скандальной женищины на "Бентли".

- Я никогда не являлась судьей, - написала Катрин на своей странице в соцсетях.

Зато в Арбитражный суд в качестве ответчика ей все-таки явиться пришлось, когда речь зашла о сносе ее гостиницы как самовольно построенной в Краснодаре. Дело тянется с июля 2018 года. И пока судья не вынес решения, Атаева-Добришман разместила в соцсетях видео, на котором попыталась повлиять на решение в свою пользу.

Раньше Катрин козыряла своим достаткомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Позже непристойные ролики, где она угрожает судье убийством, удалила. На их месте Катрин опубликовала с десяток других, где в свойственной ей ультраэмоциональной манере попыталась объяснить свое поведение ранее.

- Я просто хотела отстоять свой отель, который кормил меня и моих двоих детей, - села «Катя-Бэнтли» у монитора. - Я - "Катя-Бэнтли", и я нищая!

По словам мажорки, она находится на грани нищеты и денег на адвоката у нее нет.

Между тем, ей якобы грозит не менее трех лет реального срока.

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