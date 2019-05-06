2019-05-06T18:28:49+03:00
Происшествия

В Краснодаре заведующую детсада, уволенную за издевательства над ребенком, не восстановят

Родители детей просят проверить семью мальчика и не привлекать Эмму Мильнер к уголовной ответственности [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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В Гороно по-прежнему заявляют, что поддержат любые обвинения от родителей в адрес педагога.В Гороно по-прежнему заявляют, что поддержат любые обвинения от родителей в адрес педагога.
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Родители ребят детского сада №74 сплотились, чтобы отстоять заведующую Эмму Мильнер. Напомним, после того, как в Сети появилось видео, на котором женщина грубо отчитывает мальчика и заставляет его встать на колени, начались разбирательства. Проверку, которую организовали правоохранители 1 мая, идет до сих пор. А вот в гороно свой вердикт уже вынесли - заведующую уволили по статье.

Издевательства в детском саду Краснодара.

- Мы поддержим любые обвинения в ее адрес от родителей, поданные в правоохранительные органы, соответствующие органы системы профилактики, - сказал директор департамента образования Алексей Некрасов.

Родители ребят, которые ходят в этот детский сад, встали на сторону Эммы Мильнер. По их словам, женщину довел до ручки 5-летний мальчик, который не дает покоя уже не первый месяц. Речь идет о Юсуфе, именно его заведующая заставляет встать на колени.

- Он нападал и на моего сына. Было время, когда Юсуф бил его. Я своего ребенка учила давать отпор, - рассказывает «КП» - Кубань» мама мальчика Виктория Никандрова. - Позже он отстал от моего ребенка, переключился на другого. То есть ситуация не меняется. Но в этом нет вины заведующей. Видели бы вы, сколько всего она делает для детского сада. Я полагаю, что до того состояния, в каком заведующая была в ролике, ее просто довели...

По словам родительниц, 5-летний мальчик не только дерется, но и часто в детсаду кричит, что ненавидит Россию и русских. А ведет себя так ребенок по наставлению своего папы, который, по словам мальчика, учит его бить и добивать. Мужчина не так давно перевез свою семью из Дагестана. Родительницы пытались все вопросы решать через маму и бабушку, с папой же на связь никто не выходил.

Сейчас родители, защищающие Эмму Мильнер, написали заявления в прокуратуру и департамент образования с просьбой проверить семью и узнать, почему ребенок так радикально настроен. Они собирают подписи в защиту заведующей, надеясь если не вернуть ее на работу, то хотя бы прекратить дальнейшие разбирательства.

- Педагогическое расследование по факту инцидента мы сейчас проводим. Но в обстоятельствах разбирается полиция, - сказала «КП» - Кубань» заместитель директора департамента образования Краснодара Евгения Шкута. - Писем от родителей мы пока не получали. Что касается решения учредителя об увольнении заведующей, то оно не подлежит отмене.

На Юсуфа в саду уже собрали документы и характеристики, которые заведующая написала вместе с психологом. Также педагог уже дала по поводу него показания. Не исключено, что сотрудники ПДН могут поставить мальчика на учет.

«Комсомольская правда» готова выслушать и позицию родителей Юсуфа, с которыми связаться пока не удалось.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Что тебе сделать, подонок, бошку оторвать?»: В краснодарском детсаду заведующая ставит на колени ребенка

- На меня смотри! Что тебе сделать, подонок, бошку оторвать? Ты моих детей душишь, тварь? - разъяренно кричит женщина на потупившего взгляд в асфальт мальчика лет пяти (читайте далее)

В Краснодаре заведующую детским садом, поставившую ребенка на колени, уволят по статье

Видео, на котором заведующая краснодарским детсадом №74 грубо отчитывает ребенка и силой заставляет встать его на колени, заинтересовало не только правоохранителей. Ролик посмотрели и в гороно (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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