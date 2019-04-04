«С каждой новой наградой хочется большего»: игрок «Локо» о жизни молодого баскетболиста

В Краснодаре только идет строительство первого на Юге России баскетбольного тренировочного центра, а юношеские и молодежные команды уже давно находятся в числе лучших в стране.

Недавно команда «Локо-2003» завоевала серебряные медали Первенства России, а лучшим разыгрывающим четвертый год подряд стал Кирилл Григорьев. Он рассказал «Комсомольской правде - Кубань» о том, как попал в баскетбол и целях на ближайшее будущее.

Кирилл Григорьев

– Расскажи о себе. Как ты оказался на тренировке впервые?

- В баскетбол я попал в конце первого класса. К нам в школу приходили тренеры, набирали ребят из младших классов в спортивную секцию. Оценивали, конечно, по росту. Поскольку я был выше всех одноклассников, на меня обратили внимание. Я подумал, почему бы и нет, схожу, посмотрю, попробую себя… А потом загорелся и не пропускал ни одной тренировки. Сейчас вне баскетбола я себя даже не представляю.

– В какой момент ты понял, что хочешь связать жизнь с этой игрой?

В тот первый день в зале. Решил, что хочу стать спортсменом.

– Кто был твоим первым тренером? Насколько он важен?

Моим первым тренером в Нижнем Тагиле был Леонид Михайлович Терняк. После трех лет занятий с ним меня позвали в ДЮСШ «Старый Соболь». Там моим наставником стала Нина Александровна Долматова. Она дала мне очень много для того, чтобы я мог играть на высоком уровне, научила практически всему. Нина Александровна стала мне второй мамой. С ней я готов был работать в зале с утра до вечера. Я очень ценю вклад этих тренеров. Во многом благодаря им я сейчас в «Локо».

– Как ты оказался в «Локо»? Сложный ли был отбор?

- В клубе я уже полтора года. Скауты «Локо» заметили меня на финале первенства России в Севастополе, когда я играл за Екатеринбург. Наша команда взяла серебро, и после меня пригласили на просмотр.

– Как сейчас проходит твой обычный день?

Мой день начинается с 7:30 утра. В это время мы уже приходим на первую тренировку. К 11:15 еду в интернат на уроки, в 17:00 я уже на второй тренировке в «Баскет-Холле». После возвращаюсь домой, готовлю уроки и ложусь отдыхать. Звучит, как рутина, но я привык, все нравится.

Локо-2003

– Юношеский спорт – постоянные тренировки, хватает ли времени на учебу, друзей? Как проводишь свободные минуты?

- Времени хватает на все, в этом мне помогают социальные сети. Но на учебу налегаю только в выходные, хожу к репетиторам дополнительно. А свободные минуты обычно провожу в социальных сетях.

– У тебя уже немало личных наград. Не кружат ли голову?

- Голову не кружат, наоборот, с каждой новой наградой хочу работать все больше и больше. Это как дополнительная мотивация. Не забываю, что получаю их благодаря команде. Спасибо, что доверяют мне в важных игровых эпизодах.

– За плечами много турниров. Какой из них оказался самым сложным, какая награда самая ценная. Почему?

- Каждый по-своему сложный, к тому же соперники всегда были старше нас на год. Но самый непростой турнир для меня - это первенство России. Я сыграл уже на четырех первенствах по своему году за разные команды, прибавлял с каждым годом, приближаясь к первому месту, но кубок пока взять не удалось.

Самая ценная награда для меня - быть частью символической пятерки игроков первенства России. Уже четыре года подряд меня выбирают, как лучшего разыгрывающего. Очень благодарен всем, кто верит в меня. Стараюсь работать над собой, чтобы показать чего стою на площадке.

– Интересно ли играть с командами из других стран, чем они отличаются от наших?

- Очень интересно, это огромный опыт для меня и всей команды. Мы становимся сильнее с каждым турниром. Я бы не сказал, что их баскетбол отличается от нашего, но есть моменты, в которых европейцы определенно лучше выглядят на площадке. Во всех международных соревнованиях, где мы выступали, соперник был старше на год. Но тем лучше. Играя с более опытными ребятами, мы растем.

– Получается ли смотреть игры основной команды «Локо»? За кого переживаешь персонально?

- Смотрю матчи, но, если честно, не все. Не болею за кого-то персонально, но очень нравится, что тренер доверяет молодым игрокам – Саше Щербеневу и Илье Платонову, и дает им играть на взрослом уровне.

– Если бы не баскетбол, чем бы ты занимался?

Думаю, занимался бы футболом. Мне нравится этот спорт, да и папа в детстве играл.

– Какая твоя цель как игрока и что нужно сделать, чтобы ее добиться?

- Моя цель на ближайшее будущее – выиграть первенство России. Придется усердно поработать. Но, уверен, все обязательно получится!

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