Краснодарца, выстрелившего в голову топ-менеджеру крупной компании, приговорили к 3 годам условно

Зал Первомайского районного суда сегодня еле вместил всех желающих услышать приговор в отношении Артура Арутюняна. Мужчину обвиняют в покушении на убийство топ-менеджера крупной компании Павла Волового из хулиганских побуждений.

Расследование уголовного дела тянулось три года. Все это время семья пострадавшего боялась, что виновный просто избежит наказания. Напомним, жизнь Волового навсегда изменилась 7 ноября 2015-го. В тот вечер в краснодарском ресторане «Наш двор» Павел отдыхал вместе с двумя друзьями. В разгар веселья за соседним столиком началась драка и их компания попала под горячую руку разбушевавшихся посетителей.

В какой-то момент прозвучал выстрел. Как потом сообщит Следственный комитет России, один из нападавших Артур Арутюнян угрожал травматом и «розочкой» посетителям ресторана, без видимого повода из хулиганских побуждений он выстрелил из пистолета прямо в голову Павлу.

Павлу установили имплант на место утраченной в результате огнестрельного ранения части черепа - это практически полголовы слева.

Врачи чудом спасли мужчину, но он на всю жизнь останется инвалидом. Несмотря на то, что бизнесмен с трудом выкарабкался, в отношении нападавшего изначально возбудили уголовное дело... по обвинению в хулиганстве. А позже после огласки этого случая переквалифицировали на «Покушение на убийство из хулиганских побуждений» и «Хулиганство с применением оружия».

Павел только учится жить заново, однако последствия тяжелейшей травмы продолжают давать о себе знать.

Правда, Арутюняна под стражу не заключили - на время следствия он был под домашним арестом. А все потому, что стрелявший зафиксировал у себя перелом челюсти. Судмедэксперт выдал ему заключение о тяжком вреде здоровью и потере зрения на одном глазу.

Год назад дело передали в суд. Заседания проходили в напряженном режиме. Все это время подсудимый не признает свою вину, уверяя, что не целился в Павла Волового.

Артур Арутюнян свою вину не признает.

По данным «КП» - Кубань», обвинение посчитало вину подсудимого доказанной и запросило для Артура Арутюняна 12 лет лишения свободы. На оглашение приговора пришли не только родные пострадавшего, но и многие друзья подсудимого.

Как передает корреспондент «Комсомольской правды» - Кубань» из зала суда, Артура Арутюняна приговорили к трем годам условно. Суд переквалифицировал преступление и вынес решение за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное общеопасным способом.

Правда, решение суда в законную силу не вступило. А это значит, что в ближайшее время стороны его могут обжаловать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Краснодарец, выстреливший в голову топ-менеджеру крупной компании, отделался домашним арестом

Эта история длится три с лишним года. Все это время краснодарский бизнесмен, отец троих детей Павел Воловов пытается вернуться к прежней жизни после огнестрельного ранения в голову. Но пока мужчина учился заново сидеть, есть, говорить, писать, напавший на него собирал справки и продумывал, как защитить себя в суде (читайте далее)