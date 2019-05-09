В Армавире школьники пронесли портреты детей-героев войны в «Бессмертном полку»

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», всего ребятам удалось разыскать 37 историй о детях-героях, проявивших мужество во время Великой Отечественной войны.

- В «Марше памяти юных» приняли участие более ста детей, - рассказывает руководитель проекта Ольга Нефедова. - 26 школ района поддержали нас, ребята надели белые галстуки и значки с эмблемой шествия.

По словам Ольги Нефедовой, колонная шествия «Марша памяти юных» получилась большая, дети несли не только портреты детей-героев, но и своих родственников.

- Весть город знает про этот проект. Ребята в своих семьях рассказывали о своем участии, сегодня весь день звонят родители и благодарят за то, что их дети с нашей помощью занимаются таким важным делом, - сказала организатор.

Участниками «Марша памяти юных» стали более ста детей. Фото: Ольга НЕФЕДОВА.

Проект «Марш памяти юных» реализован при поддержке культурного центра «Русский мир», библиотечной системы Армавира, управления образования города.

На протяжении учебного года дети армавирских школ ездили по всему краю в поисках подробностей историй детей-героев войны, работали в музеях, архивах, до сих пор ведут активную переписку с их родственниками.

Ольга Нефедова уверяет, что в будущем году география проекта будет расширена - в ее планах заняться поиском историй по всему ЮФО.

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