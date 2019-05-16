Квалификационная коллегия назначила проверку по поводу драки с участием судьи в Краснодарском крае

Оценивать поведение федеральной судьи Динского района Светланы Дубовик, устроившей драку в прошлую субботу, 11 мая, будет специальная комиссия Квалификационной коллегии судей Краснодарского края.

- Согласно пункту 6 статьи 27 "Положения о порядке работы квалификационных коллегий судей" образована комиссия для проверки изложенных в публикации, размещенных в сети Интернет, сведений о совершении судьей Динского района Краснодарского края Дубовик С.А. дисциплинарного проступка, - ответили "КП" - Кубань" на запрос в ККС. - По окончании ее вы будете проинформированы о ее результатах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="900" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/708418" frameborder="0"></iframe> Судья из Краснодарского края учинила драку на улице.соцсети

Напомним, о нападении на себя федеральной судьи Светланы Дубовик сообщила 25-летняя жительница Динского района Людмила Пономаренко.

- Мы живем в Динской на улице Набережная, 1. У нас тупик, небольшой проезд упирается в реку, два жилых дома принадлежат моему отцу и дяде, чужих не бывает, - прояснила ситуацию в соцсетях пострадавшая. - Около 18 часов 11 мая на белой «Киа Серато» к нашему двору вместе со спутницей подъехал сосед Давид Просий и начал неистово сигналить. Когда я вышла, он сказал, что хочет проехать к реке и потребовал, чтобы мы убрали стоящую в тупике машину. Я пыталась объяснить, что у нас нет ключей, но меня не хотели слушать.

Оба, по словам Людмилы, были похожи на пьяных. После многочисленных оскорблений в свой адрес девушка достала телефон и начала снимать все на видео.

На кадрах запечатлено, как судья яростно ударила своим телефоном по лицу Людмилы, поняв, как такая известность может отразится на ее карьере. И даже стала преследовать девушку до ее дома. Правда, вовремя остановилась, вспомнив, видимо, об ответственности за несанкционированное взятие чужих ворот. Людмила в это время призывала стать свидетелями хулиганства следивших за перепалкой строителей. А Светлана Дубовик в ответ вызвала кого-то по телефону, громко заявив о том, что у этих «свидетелей» «явно отсутствует гражданство».

Позже она предприняла последнюю отчаянную попытку «разрулить» ситуацию в свою пользу, заблокировавшись в машине. С заднего сиденья иномарки, пряча лицо, женщина по телефону требовала спасти ее от нападавших с автоматами, звонила в экстренные службы. Но в станице, где все друг друга знают, такая известность сыграла с ней злую шутку.

Полицейские в итоге приехали, но в отделение увезли только водителя иномарки. Очевидно, забрать с собой и пассажирку им помешал ее неприкосновенный статус. А после проверкой всех обстоятельств занялся Следственный комитет, изъяв у полиции дело о хулиганстве.

Сама судья Светлана Дубовик на контакт с журналистами так и не вышла. В Динском суде отказ соединить по телефону с служительницей Фемиды аргументировали ее занятостью.

- Она в совещательной комнате, - ответил "Комсомолке" помощник Светланы Дубовик. - И когда освободиться - неизвестно.

Между тем, такое нежелание комментировать ситуацию, известную только с одной конфликтной стороны, наводит на мысль, что на безобразном видео была именно она - судья Светлана Дубовик.

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