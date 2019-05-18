«Поиски не прекращаем ни на минуту»: В Мостовском районе девятые сутки ищут мальчика
Восемь дней тревожного ожидания. Надежду найти 9-летнего Богдана Кривко живым не оставляют ни местные жители, ни волонтеры, ни правоохранители. Спасатели вместе с добровольцами прочесывают местность в поисках мальчика. Причем обследуют не только станицу, но огромные территории вокруг, расширяя зону наблюдений и перепроверяя уже изученные места. Но пока безуспешно, ребенок, как в воду канул. Телефон его выключен.
- Расширяется зона поиска, повторно осматриваются наиболее сложные участки, территория станицы, водолазы детально исследовали все искусственные водоемы и колодцы, - сообщил глава Мостовского района Сергей Ласунов.
Напомним, Богдан пропал днем 10 мая. В 14:00 он шел по улице Богатырской в сторону дома на улице Центральной. А дальше данные расходятся. Одни местные жители говорят, что последний раз мальчик был в магазине «Любимый» в центре станицы, где школьник купил три пакетика растворимого кофе, вышел на улицу и пропал. Другие уверяют, что видели Богдана на окраине станицы одного.
Мальчик может находиться, где угодно.
Потеряться в самой Баговской, по словам станичников, сложно. Здесь все, как на ладони.
- Заплутать мальчик, который здесь родился и вырос, точно не может. Не представляю, куда мог исчезнуть ребенок в праздничный день? - недоумевает одна из женщин, участвовавшая в поисках Богдана, Елена.
Вопреки слухам поиски мальчика продолжаются. Информация о пропавшем мальчике благодаря соцсетям разлетелась по Краснодарскому краю и за его пределами. В поисках участвуют не только кубанские добровольцы, но и ставропольские. В поисково-спасательной работе задействовано около 300 человек.
Ориентировки Богдана развешаны по всей станице. Фото: instagram.com/panipotockaz
- Сейчас школьника ищут уже не такое количество людей, как в первые дни. Участвуют спасатели и добровольцы, по-прежнему собираются каждый день и планируют «участки». Но поиски никто не прекращал, - сообщила «КП» - Кубань» представитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Краснодарском крае Екатерина Корольчук.
Сейчас правоохранители начали подомовой обход в станице Баговской, чтобы найти следы ребенка.
Семья, в которой воспитывается, мальчик, благополучная. На учете ни в полиции, ни в школе не состоит. Мама, потрясенная горем, сейчас не в силах даже говорить. Администрация района в любой момент готова оказать ей помощь, в том числе психологическую.
ВАЖНО!
Приметы пропавшего мальчика: рост мальчика - 120-130 см, он полненький, а глаза - серо-зеленые.
Богдан Кривко был одет в черную толстовку с капюшоном, синие спортивные штаны и кеды.
Из-за того, что нет сведений о месте нахождения пропавшего, было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Если вы обладаете информацией о месте нахождения девятилетнего Богдана, звоните по номерам: 8 (86169) 3-07-01 или 02.
Если же вы хотите присоединиться к поискам, обращайтесь по телефонам: 8-988-524-37-42 (атаман Майкопского казачьего отдела Александр Данилов), 8-800-700-54-52, 8 918-385-96-33 (атаман Мостовского районного казачьего общества Сергей Родионов).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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