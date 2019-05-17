Сочинский танцор Евгений Смирнов шесть лет судился с врачами, из-за которых потерял ногу

О трагедии этого рыжеволосого танцора вся страна узнала в мае 2012 года.

Если бы не тяжелые последствия, то ДТП, в которое попал бывший чемпион России по брейк-дансу Евгений Смирнов, можно было назвать рядовым. На темной трассе мопед парня подрезал лихач, умчавшийся с места происшествия.

На скорой его увезли в реанимацию лазаревской больницы. Медики сказали, что у него двойной открытый перелом голени. Друзья Евгения настаивали, чтобы его перевели в краевую больницу Краснодара. Ведь там работают лучшие специалисты, но врачи Лазаревки не спешили выдавать направление.

Так выглядела нога Жени до ампутации.

- Меня оставили на три дня, ко мне никто не подходил из врачей, из-за этого развилась газовая гангрена, - вспоминает Евгений те страшные дни своей жизни.

Лишь через неделю и только после того, как в дело вмешался глава района, парня доставили в краевую лечебницу. Но было поздно. Правую ногу спортсмена буквально «съела» газовая гангрена (тяжелейшее осложнение после серьезных ран, которое развивается, если перестает поступать воздух). Брейкдансеру пришлось ее ампутировать...

История получила широкий общественный резонанс, из-за которого лечащий врач Евгения даже уволился.

- Столь неоднозначная реакция общественности и, в первую очередь, ряда СМИ, которые вынесли однозначный вердикт о виновности в случившемся лечащего врача - травматолога городской больницы №1 в поселке Лазаревское Сергея Стариковского, вызвала возмущение всего медицинского персонала лечебного учреждения, - писали тогда в администрации Сочи. - Сам Сергей Стариковский не выдержал морального давления...

Медики, в том числе и главный врач больницы №1 в Лазаревском районе Сергей Ивлев, утверждали, что ввели противогангренозную сыворотку Евгению. Об этом, по их словам, свидетельствуют и документы. Вот только сам парень говорит, что ввели препарат лишь на четвертый день, когда нога уже начала гнить... Драгоценное время было упущено.

Друзья танцора поддержали, они были уверены - к инвалидности Евгения приговорили именно врачи и их халатность. Выйдя из больницы, парень начал добиваться справедливости.

На фото Сергей Стариковский (слева) и Михаил Балабан.

Шесть лет он пытался доказать вину медиков, но тщетно. Уголовное дело открыли, но экспертизы ничего не дали. Свою вину никто так и не признал.

- Евгений был вправе требовать возмещения всех расходов на лечение и финансовых средств по потере работоспособности. В отношении Евгения была допущена грубейшая врачебная ошибка, стоившая ему ноги, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат пострадавшего танцора Тимур Маршани. - Мы должны были обжаловать действия лечащих врачей, подать заявление в прокуратуру с требованиям возбудить уголовное дело в отношении главного врача больницы.

Но Евгений этого не захотел.

- Получив очередной отказ, я решил оставить все это и просто идти дальше. Хочу жить, а не тратить время на суды, - сказал «КП» - Кубань» Евгений Смирнов.

Евгений всегда находит время для любимого дела - танцев.

Стоит сказать, что врачи лазаревской больницы №1, включая хирурга Стариковского и заведующего отделением травматологии Михаила Балабана, свои извинения танцору так и не принесли.

- Если ситуация связана с возмещением вреда жизни и здоровью, сроки исковой давности отсутствуют, - продолжает Тимур Маршани. - Потому что последствия травмы могут дать о себе знать через много лет.

А это значит, что пострадавший парень имеет право прийти в суд в любой момент. Сейчас Евгений работает в правительстве Москвы в одном из департаментов. Его инклюзивная школа танцев «Рыжий Dance» продолжает принимать детишек. За это Евгений стал одним из победителей премии «Я - гражданин!»

Лечащий врач Стариковский вернулся на работу в лазаревскую больницу.

Напомним, ранее Евгений снялся в клипе Нагриз и Макса Фадеева, потом стал звездой шоу «Минута славы». Правда, участие в шоу обернулась скандалом из-за высказываний жюри. Смирнов признался, что не держит ни на кого зла и эта история никак не отразится на его планах .Женя Смирнов по-настоящему счастлив, он занимается спортом и танцами, став примером для многих.

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- Я хочу открыть окно, и увидеть, как Женька приехал к нашему дому на велосипеде и принес с собой кучу ватрушек, как всегда. А потом забежал в дом, взял мою дочку на руки. Хочу, смотреть как он по три часа разговаривает по телефону с девушкой и у него краснеют уши, - такими сообщениям от друзей 25-летнего чемпиона России по брейк-дансу Евгения Смирнова пестрит интернет (читайте далее)