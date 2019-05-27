«Руками отгоняли разъяренных собак»: В Новороссийске сотрудница полиции спасла 9-летнего ребенка

Жуткая история произошла в новороссийском поселке Гайдук. На 9-летнего мальчика напали, когда он шел с дополнительных занятий домой в выходной день. Мама школьника поведала об этом случае в своих соцсетях.

- Как рассказывают очевидцы, собака размером с теленка укусила моего сына и повалила на землю, - рассказывала мама мальчика. - Затем подбежали еще несколько псов и накинулись на него. Одна из собак намертво вцепилась в руку.

На теле подростка остались отметины от зубов собак.

К счастью, на помощь ребенку прибежали взрослые. Душераздирающие крики мальчика услышали женщина и мужчина, которые работали во дворе своего дома. Как позже выяснилось, неравнодушными оказались полицейский отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Екатерина Филиппова и ее супруг.

Мальчик уже идет на поправку.

Прибежав, они начали отгонять взбесившихся псов. Собак мужчина отбрасывал буквально руками. В этот момент Екатерина быстро схватила искусанного мальчика и занесла в свой дом. Успокоив испуганного школьника, она обработала ему раны, позвонила родителям и вызвала медиков.

О ее поступке никто и не узнал бы, если бы мама ребенка не написала письмо с благодарностью.

- Поступило оно на имя начальника Управления МВД по Новороссийску, - рассказывает «КП» - Кубань» в краевом главке. - До этого момента никому из коллег о том, что произошло, она не рассказывала.

Более того, Екатерина скромно отводит глаза в сторону, когда ее спрашивают о том случае. Героем себя, как и многие, не считает, рада, что смогла вытащить из пасти собак мальчика.

Сейчас ребенок продолжает наблюдаться у врача, но уже идет на поправку.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Мама 6-летнего Пети, которому овчарка искусала лицо в Новороссийске: «Врачи сказали, нам потребуется пластика»

Трагедия случилась 14 апреля в поселке Цемдолнина – пригород Новороссийска. Лилия Анистифорова в выходной собиралась со своим 6-летним сыном Петей пройтись по магазинам. Семья живет на 4 этаже пятиэтажки. Мальчик оделся быстрее мамы и попросился спуститься во двор раньше нее. Женщина разрешила, а сама вышла из подъезда на несколько минут позже. В это время азиатская овчарка набросилась на ребенка и вцепилась в его лицо и руку (читайте далее)