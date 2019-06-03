В Краснодаре открыли единственный городской пляж

В Краснодаре открыли для купания единственный городской пляж. Находится он рядом с парком 30-летия Победы, в паре метрах от спорткомплекса «Олимп» на улице Береговой.

- Пляж построили еще в 2016 году, и с тех пор он открывается для отдыхающих каждое лето. И сегодня, 3 июня, он снова заработал, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в мэрии Краснодара. - Перед тем, как пляж открылся, здесь привели в порядок территорию. Почистили бассейны, залили чистую воду в них.

Рядом с бассейнами установили лежаки и зонты от солнца. Чтобы искупаться и позагорать на этом пляже, платить не нужно – он совершенно бесплатный.

А вот купаться в реке Кубань в городе запрещено. Пробы воды в ней не соответствуют по микробиологическим показателям. Поэтому в реке можно подхватить какую-нибудь заразу.

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"Купаться в реке Кубань – все равно, что нырять в уборную": сибирячка раскритиковала краснодарский пляж

Три года назад в Краснодаре открыли пляж с бассейнами, в которых разрешено купаться. Находится он возле спорткомплекса «Олимп» на берегу реки Кубань. И в этот раз его откроют для отдыхающих уже в начале июня. На этом участке для отдыха недавно и побывала сибирячка Светлана Косыгина, которая перебралась жить в Краснодар. И раскритиковала главный городской пляж (читайте далее)