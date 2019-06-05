Сильная девушка: телеведущая, оставшаяся без ноги, показала, как купается в море

Телеведущая Мария Киреева ведет свою программу на одном из кубанских каналов. В ней девушка рассказывает о непростых судьбах своих земляков, которые так же, как и она, не опустили руки после невзгод, а набрались сил и пошли дальше.

Сама Мария, много лет борется с серьезным недугом - раком костного скелета. И хотя эта борьба закончилась в ее пользу – болезнь перестала прогрессировать, девушка продолжает наблюдаться у врачей.

Мария на неделе моды в Москве. Фото: архив Марии Киреевой

Страшный диагноз Марии Киреевой поставили три года назад. До этого чемпионка по прыжкам на батуте несколько месяцев лечила опухшую ногу. А когда ничего не помогло, пошла на томографию. Там и увидели страшный диагноз - саркому. Причем болезнь уже была последней, четвертой стадии. Врачам ничего не оставалось, как ампутировать ногу маме двоих детей.

- Когда ногу ампутировали, я была счастлива - это было облегчение, - говорит Мария.

Сейчас девушка водит машину, много гуляет по городу и даже ходит в горы. Прошлой осенью Мария даже вышла на подиум недели моды в Москве. А свой бионический протез она сделала своей фишкой – даже обрезает штанину на брюках и джинсах, чтобы он был виден. И на улице не толкнут лишний раз, и самой так приятнее!

После того, как Мария победила болезнь, ее позвали работать на кубанское телевидение, где девушка делает программы и таких же, как и она, людях – потерявших самое дорогое, но не опустивших руки.

Маша в гостях у радио "КП"-КраснодарФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Ролики со своими героями она часто выкладывает у себя в Фейсбуке. А недавно поделилась видео, как она купается в море.

- Меня многие спрашивают, как я купаюсь – с протезом или без, - написала у себя на страничке Мария и поделилась роликом об этом. На нем девушка плещется море и позирует у скал без электронной ноги.

Мария купается в море.Фото: СОЦСЕТИ

- Сильная девушка! – посыпались комментарии под видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/713073" frameborder="0"></iframe> Телеведущая купается в море. Видео: Мария Киреева.

- Маша, ты – молодчина! – подписчики восхищаются мужеством Марии и желают девушке крепкого здоровья.

- Море исцелит, - парирует в ответ телеведущая.

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