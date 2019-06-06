Немецкий болельщик, спасший сочинца после ДТП во время мундиаля, советует всем пройти курсы первой помощи в России

Прошел почти год с того трагического дня, когда на полном мотоходу Диму Таранцева сбила машина. Тот день, 23 июня, был богат на события. В город приехали мировые гуру футбола в сопровождении сотен своих фанатов по всему миру.

- Это был прекрасный день, приветливый город и исторический матч, - вспоминает в разговоре с «Комсомолкой» Кевин Майер. - «Бундестим» с трудом преодолел шведов, но как это было!

Он приехал в Сочи всего на сутки. А обратно в Германию привез не только впечатления, но и медаль МЧС России — благодарность за спасение человека.

- Мои коллеги до сих пор удивляются, что я мог сделать такого в вашей стране, за что мне такая почесть и известность, - смеется немец.

Он вспоминает, как переходил одну из сочинских улиц, когда прямо у его ног распластался молоденький парень.

Фото, где Кевин помогает грузить Диму в скорую разлетелось по всем информагентствам

На глазах у растерянных прохожих Кевин начал делать парню непрямой массаж сердца, а приехавшие следом медики подтвердили - оно «завелось».

- Наши сотрудники «Медицины катастроф» успели только пожать ему руку и спросить имя, - подтвердили спасатели.

Фотография, где человек в темно-синей футболке помогает грузить каталку с пострадавшим в машину скорой помощи, разошлась по всем информагентствам. Но найти неравнодушного немца не удавалось никому.

Поисками занялся сам Дима, когда очнулся в больнице после многочисленных травм.

- Ура! Я его нашел! - первым делом поделился о с «Комсомолкой».

Осенью Кевина наградили медалью МЧС. Фото: МЧС РФ

Оказалось, что оба парня — ровесники и, кроме слов благодарности, им еще много о чем можно поговорить.

- О жизни мы много говорим, - рассказывает Дима. - На днях с Днем рождения его поздравлял.

Съездить в Германию, говорит Дима, пока не позволяет плотный рабочий график.

- Заказов много. Никакого сравнения с прошлым летом, - поясняет парень. - Иногда спрашивают при встрече: а ты тот самый парень с пиццей, которого немец «завел»?!

Кевин в последние полгода повышал квалификацию спасателя в Германии

После этого случая в Сочи Кевин Майер подружился не только со спасенным им русским парнем, но и регулярно теперь получает поздравительные открытки из российского консульства в Германии.

Дима Таранцев получает удовольствие от своего ремеслаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Небольшой жест, но это для меня большая честь, - говорит Кевин. - Это был захватывающий год для меня. Так много я получил эмоций для профессионального роста. Мои друзья и близкие знаю, как я не люблю публичности. Но если это поможет переосмыслению каких-то процессов в обществе, я рад в этом участвовать.

Генконсульство России в Германии помнит о спасители Кевине Майере. Фото: Кевин Майер

Поинтересуйтесь, убеждает своим поступком немец, может, рядом с вашим домом есть курсы по оказанию первой помощи?! Спасти жизнь может каждый.