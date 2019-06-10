Морской пехотинец США ищет своих маму с папой из Краснодара

- Andrusha? Уот? - 23-летний американец, яркий брюнет с блестящими карими глазами, Андрей Кристофф не знает, что его имя может так причудливо склоняться.

Такого крошку увезли из России в Америку 23 года назад

9-месячного краснодарца, брошенного родителями в роддоме, в 1997 году усыновила супружеская чета из Калифорнии — Дуглас и Мэри Кристофф. В силу возраста Андрей не запомнил ничего из своей недолгой жизни в России и больше никогда не слышал русскую речь. Но полгода назад, когда сам стал отцом, решился-таки на поиски своих настоящих родителей. Случай свел его с героиней «Комсомольской правды» - Кубань» Катей Хайс (Ивановой) в далекой Темекуле. Хотя, как по нам, так совпадения - и Катя, и Андрей родом из Краснодара — прям-таки мистические. Молодая женщина посоветовала ему обратиться за помощью в «Комсомолку».

На медицинской выписке сложно разобрать связный текст, но слово ОТКАЗНИК мы прочитали

- Родители не говорили мне, что я неродной, - рассказывает Андрей. - Просто в школе я обратил внимание, что в отличие от одноклассников абсолютно не похож на своих родителей. Спросил их об этом, а они не стали скрывать, что усыновили меня в России.

Действительно, у Андрея два свидетельства о рождении, и как раз наличие первого из них, где родителями значатся Наталья Александровна Щербакова и Петр Иванович Щербаков, говорит о том, что рождения Андрея ждала полная семья. Что же могло произойти, чтобы они решились написать отказную?

- Я понял, что готов услышать любой ответ, - уверенно говорит Андрей.

Биологические родители Андрея в Краснодаре зачем-то зарегистрировали ребенка, а потом отказались от него

Завесу тайны большого материнского предательства приоткрывает больничная выписка парня. На потрепанной временем бумаге читается текст:

- Отказной. Беременность (третья по счету) протекала с угрозой прерывания. Роды первые (значит, две другие Наталья не выносила?!). Вес новорожденного - 2800 г, длина — 52 см, оценка по шкале Апгар 6-7 баллов. Диагноз — двусторонняя перивентрикулярная ишемия.

Грубо говоря, мозг младенца недостаточно снабжался кровью, а значит, и кислородом.\

- Выживаемость с таким диагнозом составляет 20 процентов, но сейчас мы выхаживаем даже таких, которые весят 500 граммов, - рассказывает «Комсомолке» акушер-гинеколог в краснодарском роддоме Владимир Перов.

Сейчас в Краснодаре нет улицы К.Либкнехта. Это улица Ставропольская. Андрей уверен, что что-то в его судьбе связано с ней

Врач уверен, что в 90-е годы оставить ребенка в роддоме родители могли и из-за банальной бедности.

- У нас, вот, женщина тройню родила, двоих в итоге оставила, потому что уверена, что прокормить всех не сможет, - продолжает доктор.

Судя по выписному эпикризу, для матери Андрея это была уже третья беременность. Но рожала она впервые. И первенцем был как раз Андрей. И если предположить, что врач прав, как регистрировать ребенка, вписывая в его биографию самих себя, а потом понять, что содержание еще одного малыша не входит в их планы?!

Дуглас и Мэри Кристофф вырастили Андрея, как своего сына

Пока версия с «невыживаемостью» из-за врожденного недуга выглядит более состоятельной. Наталье и Петру Щербаковым, папе и маме Андрея, наверняка не объяснили, что при должном уходе, от ишемии у мальчика не останется и следа. Так и произошло.

- Помню, мои приемные родители в Америке говорили, что у меня какие-то проблемы со здоровьем были, но все это было так несущественно для них, - продолжает Андрей.

Дуглас и Мэри не могли иметь детей. А младенец Андрюша был так одинок в краснодарской детской больнице.

- Он проходил лечение с 18 мая 1996 года. В отделении карантина нет, - холодно констатируют медицинские документы парня, то немногое, что роднит его с родиной на другом полушарии.

Андрей, его жена Криста и их дочка Офелия

Как и в истории с Катей Хайс, у Андрея было счастливое детство.

- Я действующий военный ВМФ США, наверное, объяснять никому не надо, что больных здесь нет и быть не может, - резонно отвечает молодой человек на наш вопрос о состоянии его здоровья теперь.

С женой Кристой (чье имя так замечательно сочетается с американской фамилией Андрея) они познакомились через соцсети. После долгого виртуального общения Андрей купил билет на самолет и прилетел к девушке.

- С первого взгляда я понял, что она должна стать моей женой, - говорит парень. - Она правильная девушка.

Через некоторое время у молодой (для американского мира даже слишком) семьи родилась дочка Офелия.

- Глядя на это создание, я не могу злиться. Не боюсь посмотреть правде в глаза теперь. Не боюсь, что мне будет больно, - продолжает Андрей.

Но решительность его кажется несколько напускной, когда я перевожу ему на английский бездушную медицинскую выписку.

- Ты думаешь, они откликнуться? - мучается Андрей. - У моих приемных родителей есть фотография — это адрес улица К.Либкнехта, 222, - делится всем, что имеет Андрей. - Она не помнит, по какому случаю ее сделала. Может, вы узнаете, что там было?

Улицы с таким названием в Краснодаре давно нет. Теперь - это Ставропольская.

Но пока этот адрес не дал нам никакой информации. Только то, что в одной из близлежащих больниц Андрей мог находиться на лечении пока американские родители за ним не приехали.

После того как у парня родилась дочь, он решился на поиски родителей в Краснодаре

В соцсетях пользователей с именем и фамилией его биологической матери, живущих в Краснодаре и крае, мы насчитали около десятка. Ее возраст наверняка больше 40-ти, учитывая, что Андрей у Натальи был первенцем. «Комсомолка» обратилась ко всем десяти с просьбой откликнуться, если в далеком 1996 году им пришлось отказаться от собственного ребенка.

- Наталья, добрый день, я корреспондент «Комсомольской правды», помогаю одному молодому человеку найти своих родителей. Его мать звали как вас, она жила в Краснодаре. Простите, если это сообщение вас оскорбляет. Но я хотел бы помочь хорошему человеку.

Но ни одна из женщин не написала нам в ответ.

Если в истории Андрея Кристофф (Щербакова) вы узнали себя или своих знакомых, напишите по адресу kuban.kp.ru или позвоните по телефону 89898154066.

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