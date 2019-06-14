Заявление прокуратуры по поводу личности человека, похожего на Цапка, спутало все карты полиции

Если вчерашний герой всех новостных лент, телефонный воришка Виталик Никифоров, и "ховался" в Сочи, то, скорее всего, уже покинул курортный город. Сходство с кущевским злодеем Сергеем Цапком сыграло злую шутку и с ним самим, и с теми, кто его ищет.

- После заявления прокуратуры он наверняка залег на дно. По крайней мере, не в наших интересах было выдавать информацию о том, где он находится, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах. - Вот, когда бы взяли его по-тихому, тогда бы и сравнивали, похож или не похож на Цапка.

Напомним, жители Краснодарского края заподозрили, что главарь кущевской ОПГ Сергей Цапок не умер в СИЗО в июле 2014 года, не дожив до приговора. А лишь притворился мертвым, разыграв смертельный приступ инсульта, чтобы потом выйти на свободу. По крайней мере именно такую версию попросили проверить прокурора региона и города Сочи Игоря Грязнова очевидцы аварии, которая произошла на днях на курорте. Дело в том, что на месте ДТП, 4 июня, где автомобиль "БМВ" врезался в отбойник, вместе со страшными кадрами травмированных людских тел на фото попал человек, очень похожий на Сергея Цапка.

- Уважаемый Игорь Михайлович, - написали в обращении жители. - Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок. Если этот факт подтвердится, то можно будет утверждать о совершении целого ряда должностных преступлений. Просим провести проверку и установить достоверно личность человека, попавшего в кадр.

Позже в прокуратуре Краснодарского края сообщили, что человека в кадре они идентифицировали (правда, аргументов в пользу вора в розыске на фото не больше, чем у жителей Кущевской - внешнее сходство) - это Виталий Витальевич Никифоров, находящийся в федеральном розыске. Ориентировки на него есть в отделе полиции в Выселках.

А теперь человека, который, действительно, очень похож на Цапка, знает вся страна.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На месте аварии в Сочи в кадр попал человек, похожий на умершего в СИЗО Цапка

Жители курорта написали обращение к прокурору с просьбой проверить информацию о том, что главарь кущевской ОПГ мог всех обмануть (подробнее)

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