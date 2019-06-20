2019-06-20T17:01:23+03:00
Общество

Глава Краснодара: «Сестринский мединститут не должен набирать новых студентов!»

Мэрия готовит обращение в прокуратуру
Мирослава ЧЕРНАЯ
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О том, что Краснодарский медицинский институт высшего сестринского образования остался без аккредитации, стало известно еще летом 2018 годаО том, что Краснодарский медицинский институт высшего сестринского образования остался без аккредитации, стало известно еще летом 2018 годаФото: Евгения ХИЛЬКО
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20 июня Краснодарский медицинский институт высшего сестринского образования открыл новый набор абитуриентов, вопреки рекомендациям мэрии города. Напомним, накануне мэр Краснодара сообщил о том, что запускается процесс ликвидации вуза.

- Администрация города как главный учредитель настоятельно рекомендовала институту не набирать новых абитуриентов в этом году, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов. - К большому сожалению, наша рекомендация проигнорирована – объявлен новый набор.

По словам мэра, фактически сейчас руководство вуза вводят в заблуждение абитуриентов и их родителей.

- Во-первых, у вуза нет государственной аккредитации по специальностям, которые готовил институт, как средних специальных, так и высших. А значит институт не может выдавать дипломы государственного образца, выпускники без государственного диплома не могут устроиться на работу, их просто не берут, - продолжил Евгений Первышов.

Последний бюджетный набор студентов был в 2015 году, сейчас все студенты учатся исключительно на коммерческой основе.

- Мы уже нашли решение проблемы, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов. - Есть подтверждение от Министерства здравоохранения РФ о возможности открытия в Кубанском государственном медицинском университете специальностей, которые готовил муниципальный вуз. Процесс запущен, медуниверситет подает документы на получение лицензии. Мы берем ответственность за каждого студента, который учится сейчас – ребята завершат образование в престижном высшем учебном заведении.

Кроме того, в мэрии напомнили, что уже запущен процесс ликвидации института высшего сестринского образования. После того, как всех студентов мы переведем в Кубанский государственный медицинский университет – институт будет закрыт.

- Действиям руководства института должна быть дана правовая оценка. Мы сейчас готовим обращение в прокуратуру по ситуации с объявлением набора абитуриентов.

Поясню еще один момент: что касается зданий, которые сейчас занимает муниципальный вуз – все они принадлежат городу, и в дальнейшем будут использоваться исключительно в образовательных целях. Иное запрещено законом.

О том, что более 750 студентов института высшего сестринского образования не останутся без профессии и будут приняты на обучение в Кубанский государственный медицинский университет, Евгений Первышов рассказал на большой встрече со студентами и родителями вуза, которая прошла 19 июня.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Краснодаре из-за закрытия мединститута 700 студентов могут остаться без образования

О том, что Краснодарский медицинский институт высшего сестринского образования остался без аккредитации, стало известно еще летом 2018 года. Заветный документ отказались выдавать в Рособрнадзоре. А все потому, что в августе вуз провалил проверку. Поскольку бессрочная лицензия есть, то обучать студентов в институте могут, а вот выпускать дипломированных работников - нет (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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