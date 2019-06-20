Глава Краснодара: «Сестринский мединститут не должен набирать новых студентов!»

20 июня Краснодарский медицинский институт высшего сестринского образования открыл новый набор абитуриентов, вопреки рекомендациям мэрии города. Напомним, накануне мэр Краснодара сообщил о том, что запускается процесс ликвидации вуза.

- Администрация города как главный учредитель настоятельно рекомендовала институту не набирать новых абитуриентов в этом году, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов. - К большому сожалению, наша рекомендация проигнорирована – объявлен новый набор.

По словам мэра, фактически сейчас руководство вуза вводят в заблуждение абитуриентов и их родителей.

- Во-первых, у вуза нет государственной аккредитации по специальностям, которые готовил институт, как средних специальных, так и высших. А значит институт не может выдавать дипломы государственного образца, выпускники без государственного диплома не могут устроиться на работу, их просто не берут, - продолжил Евгений Первышов.

Последний бюджетный набор студентов был в 2015 году, сейчас все студенты учатся исключительно на коммерческой основе.

- Мы уже нашли решение проблемы, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов. - Есть подтверждение от Министерства здравоохранения РФ о возможности открытия в Кубанском государственном медицинском университете специальностей, которые готовил муниципальный вуз. Процесс запущен, медуниверситет подает документы на получение лицензии. Мы берем ответственность за каждого студента, который учится сейчас – ребята завершат образование в престижном высшем учебном заведении.

Кроме того, в мэрии напомнили, что уже запущен процесс ликвидации института высшего сестринского образования. После того, как всех студентов мы переведем в Кубанский государственный медицинский университет – институт будет закрыт.

- Действиям руководства института должна быть дана правовая оценка. Мы сейчас готовим обращение в прокуратуру по ситуации с объявлением набора абитуриентов.

Поясню еще один момент: что касается зданий, которые сейчас занимает муниципальный вуз – все они принадлежат городу, и в дальнейшем будут использоваться исключительно в образовательных целях. Иное запрещено законом.

О том, что более 750 студентов института высшего сестринского образования не останутся без профессии и будут приняты на обучение в Кубанский государственный медицинский университет, Евгений Первышов рассказал на большой встрече со студентами и родителями вуза, которая прошла 19 июня.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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О том, что Краснодарский медицинский институт высшего сестринского образования остался без аккредитации, стало известно еще летом 2018 года. Заветный документ отказались выдавать в Рособрнадзоре. А все потому, что в августе вуз провалил проверку. Поскольку бессрочная лицензия есть, то обучать студентов в институте могут, а вот выпускать дипломированных работников - нет (читайте далее)