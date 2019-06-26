2019-06-26T15:20:10+03:00
Происшествия

Роспотребнадзор Кубани: в пробах питьевой воды поселка Краснодарского не обнаружены вирусы

Однако итоговые результаты будут известны в конце недели [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮКФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В истории с массовым отравлением людей в поселке Краснодарском сейчас разбираются эпидемиологи. Напомним, с 24 по 25 июня в больницы города поступили 24 человека, 13 из которых дети. Все они жаловались на сильную тошноту, рвоту, высокую температуру. Всем поступившим врачи, предварительно, поставили диагноз - острая кишечная инфекция.

Изначально люди списали свое состояние на еду, однако позже, пообщавшись друг с другом, пришли к выводу, что причиной стала некачественная питьевая вода.

- Кто-то пил воду из-под крана, кто-то банально мыл овощи для салата. Через несколько часов почувствовали недомогание, - рассказывает «КП» - Кубань» жительница поселка Мария Т.

Точное число пострадавших сейчас устанавливают следователи. Они же разбираются, в чем причина массового отравления людей. Возбуждено уголовное дело.

Специалисты Роспотребнадзора отправили пробы питьевой воды на анализ в городскую СЭС. Уже известно, что в них не обнаружены вирусы.

- На данный момент мы можем сказать, что в пробах питьевой воды нет энтеровирусов, норовирусов, вызывающих ухудшение состояние человека. Результаты бактериологических исследований пока неизвестны, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» начальник начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Сафиет Тешева. - Мы провели опрос среди пострадавших, большинство из них сказали о том, что вода была мутная, имела неприятный запах.

Специалисты ведомства обследовали и работников водозабора для того, чтобы определить был ли среди них носитель инфекции. Возбудитель мог попасть в водопроводную сеть во время трудовой деятельности сотрудника.

Сам поставщик уверяет - водоснабжение осуществлялось с соблюдением всех санитарных норм. С чем связано ухудшение качества воды, станет известно позже - точные результаты проб будут известны 27 июня.

Такие объявления расклеены на дверях подъездов многоэтажек на улице Агрохимической.

Такие объявления расклеены на дверях подъездов многоэтажек на улице Агрохимической.

Врачи местной поликлиники сейчас проводят подворовые обходы и осматривают людей.

- По показаниям и с целью профилактики инфекционных заболеваний выдаются противовирусные и антибактериальные лекарственные препараты. Жителям дают рекомендации, - сообщают в минздраве Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что в поселке Краснодарском отключили водоснабжение. В течение трех дней будет проводиться дезинфекция водопровода.

Известно, что гарантирующий поставщик, который обеспечивает водоснабжение поселка Краснодарского и отвечает за качество поставляемой воды, - ИП Карапетян.

ВАЖНО!

Всем жителям поселка настоятельно рекомендуют не пить водопроводную воду. Перед использованием, в том числе для приготовления пищи, кипятить ее в течение 5-7 минут.

- Сырой водой даже нельзя мыть фрукты, овощи и посуду, - добавляют «КП» - Кубань» эпидемиологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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