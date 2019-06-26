Роспотребнадзор Кубани: в пробах питьевой воды поселка Краснодарского не обнаружены вирусы
В истории с массовым отравлением людей в поселке Краснодарском сейчас разбираются эпидемиологи. Напомним, с 24 по 25 июня в больницы города поступили 24 человека, 13 из которых дети. Все они жаловались на сильную тошноту, рвоту, высокую температуру. Всем поступившим врачи, предварительно, поставили диагноз - острая кишечная инфекция.
Изначально люди списали свое состояние на еду, однако позже, пообщавшись друг с другом, пришли к выводу, что причиной стала некачественная питьевая вода.
- Кто-то пил воду из-под крана, кто-то банально мыл овощи для салата. Через несколько часов почувствовали недомогание, - рассказывает «КП» - Кубань» жительница поселка Мария Т.
Точное число пострадавших сейчас устанавливают следователи. Они же разбираются, в чем причина массового отравления людей. Возбуждено уголовное дело.
Специалисты Роспотребнадзора отправили пробы питьевой воды на анализ в городскую СЭС. Уже известно, что в них не обнаружены вирусы.
- На данный момент мы можем сказать, что в пробах питьевой воды нет энтеровирусов, норовирусов, вызывающих ухудшение состояние человека. Результаты бактериологических исследований пока неизвестны, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» начальник начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Сафиет Тешева. - Мы провели опрос среди пострадавших, большинство из них сказали о том, что вода была мутная, имела неприятный запах.
Специалисты ведомства обследовали и работников водозабора для того, чтобы определить был ли среди них носитель инфекции. Возбудитель мог попасть в водопроводную сеть во время трудовой деятельности сотрудника.
Сам поставщик уверяет - водоснабжение осуществлялось с соблюдением всех санитарных норм. С чем связано ухудшение качества воды, станет известно позже - точные результаты проб будут известны 27 июня.
Такие объявления расклеены на дверях подъездов многоэтажек на улице Агрохимической.
Врачи местной поликлиники сейчас проводят подворовые обходы и осматривают людей.
- По показаниям и с целью профилактики инфекционных заболеваний выдаются противовирусные и антибактериальные лекарственные препараты. Жителям дают рекомендации, - сообщают в минздраве Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что в поселке Краснодарском отключили водоснабжение. В течение трех дней будет проводиться дезинфекция водопровода.
Известно, что гарантирующий поставщик, который обеспечивает водоснабжение поселка Краснодарского и отвечает за качество поставляемой воды, - ИП Карапетян.
ВАЖНО!
Всем жителям поселка настоятельно рекомендуют не пить водопроводную воду. Перед использованием, в том числе для приготовления пищи, кипятить ее в течение 5-7 минут.
- Сырой водой даже нельзя мыть фрукты, овощи и посуду, - добавляют «КП» - Кубань» эпидемиологи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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