2019-06-27T14:01:10+03:00
Происшествия

В Сочи задержали мужчину, которого ранее приняли за "воскресшего" Цапка

Он находился в федеральном розыске
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Слева - Сергей Цапок, справа - предполагаемый главарь банды\ФОТО: Коллаж Евгения ОСТРАЯСлева - Сергей Цапок, справа - предполагаемый главарь банды\ФОТО: Коллаж Евгения ОСТРАЯ
Изменить размер текста:

Жители Краснодарского края заподозрили, что главарь кущевской ОПГ Сергей Цапок не умер в СИЗО в июле 2014 года, не дожил до приговора, а притворился мертвым, разыграв смертельный приступ инсульта, чтобы потом выйти на свободу. Такую версию попросили проверить прокурора города Сочи Игоря Грязнова очевидцы аварии, которая произошла 4 июня в Сочи. Автомобиль «БМВ» врезался в отбойник. И вместе со страшными кадрами травмированных людских тел на фото попал человек очень похожий на Сергея Цапка.

Народ обратился в прокуратуру

Народ обратился в прокуратуру

Позже выяснилось, что двойник главаря кущевской ОПГ - Виталий Никифоров, который находился в федеральном розыске за серию краж.

В ночь на 27 июня похожего на Цапка все-таки нашли. Сотрудники ППС в Адлере остановили для проверки документов мужчину, который себя подозрительно вел. При виде полицейских он начал убегать. Его все-таки задержали, но документов при нем не было, поэтому мужчину отвезли на пост пляжа «Чайка».

- При проверке по базам учета МВД России установлено, что доставленный находится в федеральном розыске, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. - 32-летний житель Кореновского района фигурант 5 уголовных дел по частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан. Вскоре он будет передан инициатору розыска, в отдел МВД Выселковского района.

Виталий Никифоров похож на Цапка

Виталий Никифоров похож на Цапка

Напомним, десятки убийств, сотни изнасилований, рэкет, запугивание, беспредел... Кущевская банда натворила столько бед, что, по словам родственников пострадавших, им гореть в аду веки вечные. Отморозки устроили в целом районе свое государство и творили что хотели, платя зарплату милиции и кормя с руки местную власть. Схватили их только после самого кровавого злодеяния. В 2010 году они устроили резню в доме фермера Сервера Аметова - убили и сожгли 12 человек, среди которых были четверо детей. Младшей Амире было всего девять месяцев. Игорь Черных - самый жестокий убийца в банде - хладнокровно задушил ее, наступив ботинком на горло... Нашли беспредельщиков быстро - прикрывать их после такого ужаса уже никто не стал...

Эти фотографии побудили людей обратиться к властям

Эти фотографии побудили людей обратиться к властям

Главаря кущевской банды Сергея Цапка приговорили к высшей мере наказания. Также пожизненный срок получили и двое его подопечных - Игорь Черных и Владимир Алексеев. Остальные тоже получили по заслугам. Но вердикты не устроили убийц, они подали апелляцию в Верховный суд. Пока ожидали решения, их оставили в СИЗО. Но до решения апелляции они по странному стечению обстоятельств не дожили.

ПЕЧАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Какие преступления висят на банде

Сентябрь, 1998 год - Сергей Цапок и его брат Николай, Андрей Быков (кличка Буба) и Владимир Запорожец убили фермера Александра Иванова куском арматуры. Так мужчине отомстили за то, что он вместе со своими товарищами избил братьев Цапков.

2003 год - по приказу Сергея Цапка Виталий Иванов и Андрей Быков расстреляли машину фермера Валерия Богачева. В автомобиле мужчина находился вместе с сыном. Оба погибли. Сергей Цапок таким образом мстил бизнесмену за гибель брата. Но позже выяснилось, что Богачев к его смерти не имеет никакого отношения.

2005 год - Андрей Быков и Вячеслав Рябцев расстреляли машину кущевца Леонида Кадяна по заданию Сергея Цапка. Главарь банды подозревал и его в причастности к убийству брата. Но мужчину спасли медики.

Июль, 2006 год - убивают Леонида Кадяна.

Август, 2008 год - Вячеслав Цеповяз вызывает на встречу своего друга предпринимателя Александра Строкуна. Но на трассе машину мужчины остановили Сергей Цапок и Владимир Алексеев (Вова Беспредел). Его подозревали в том, что он якобы готовил убийство Сергея Цапка. Мужчину скрутили и бросили в багажник, но Строкун выбрался и уехал в Белоруссию - там он скрывался от ОПГ.

Банда же хотела сжечь бизнесмена заживо и закопать на кладбище.

Ноябрь, 2008 год - Владимир Алексеев и Игорь Черных сначала избили, а потом зарезали во дворе собственного дома 60-летнего предпринимателя Анатолия Смольникова. Бизнесмен поплатился жизнью за конфликт с цапками.

Октябрь, 2009 год - Владимир Алексеев изнасиловал 13-летнюю девочку.

Июнь, 2010 год - Сергей Цапок заказал Владимиру Алексееву расстрелять машину ростовского предпринимателя Сергея Бегиджанова. Но бизнесмену удалось выжить, а вот его 17-летний внук и охранник погибли на месте. Оружие для убийства доставал Вячеслав Рябцев. Уничтожил его потом дядя Сергея Цапка Николай.

Август, 2010 год - банда напала на дом пожилой жительницы Староминского района Доси Новицкой. Женщину пытали - Игорь Черных проткнул ей руку шампуром по заказу кущевских полицейских. Вместе с ним на дело пришел и Сергей Карпенко. Ее дочь написала в РОВД заявление на стражей порядка, которые избили ее сожителя, и копы просили его забрать, но девушка отказывалась.

Ноябрь, 2010 год - Сергей Цапок, Владимир Алексеев, Игорь Черных, Андрей Быков (Буба), Сергей Карпенко (Рис-младший) убили 12 человек в доме кущевского фермера Сервера Аметова. Вячеслав Рябцев на дело не пошел - за день до этого специально прострелил себе ногу. Детей убивал Игорь Черных. Так Сергей Цапок отомстил фермеру за гибель своего брата, к которой Аметов был непричастен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Мостовском районе задержали подозреваемую в краже
В Сочи объявлено штормовое предупреждение
В Калининском районе столкнулись две отечественные легковушки
«Ростелеком» в Краснодаре приглашает всех на «КиноВечера»
На Кубани у мужчины дома нашли полимерный пакет и две стеклянные банки с марихуаной
Краснодарская каноистка взяла «бронзу» на Европейских играх
На Кубани в начале июля пройдет проект «Поезд творческих идей»
В Сочи объявили штормовое предупреждение
В Крымском районе мужчина упал с мотоцикла и сломал ключицу
В Новороссийске сотрудника таможни подозревают в получении взятки
Банк ВТБ признан лучшим брокером России
В Краснодарском крае мужчина ограбил женщину и скрылся на велосипеде
На Кубани задержали мужчин, которые выловили 1300 особей креветок
Владелец одного из дельфинариев Большого Сочи пойдет под суд за добычу краснокнижных афалин
На Кубани с начала года заготовлено почти 2 тонны донорской крови
На Кубани задержали мужчину, который «развел» автолюбителя на деньги
На Кубани задержали мужчину, который «развел» автолюбителя на деньги
Администрация Краснодара просит повторно проверить ценность аварийных домов в центре
В Армавире мужчина до смерти забил пенсионера
Краснодар попал в десятку городов с самым большим количеством легковушек
В Новокубанском районе местные жители перевозили в авто 500 граммов марихуаны
В Сочи пройдет «День пловца»
На Кубани досрочно прекращены полномочия троих депутатов, которые скрыли сведения о своих доходах