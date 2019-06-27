В Сочи задержали мужчину, которого ранее приняли за "воскресшего" Цапка

Жители Краснодарского края заподозрили, что главарь кущевской ОПГ Сергей Цапок не умер в СИЗО в июле 2014 года, не дожил до приговора, а притворился мертвым, разыграв смертельный приступ инсульта, чтобы потом выйти на свободу. Такую версию попросили проверить прокурора города Сочи Игоря Грязнова очевидцы аварии, которая произошла 4 июня в Сочи. Автомобиль «БМВ» врезался в отбойник. И вместе со страшными кадрами травмированных людских тел на фото попал человек очень похожий на Сергея Цапка.

Народ обратился в прокуратуру

Позже выяснилось, что двойник главаря кущевской ОПГ - Виталий Никифоров, который находился в федеральном розыске за серию краж.

В ночь на 27 июня похожего на Цапка все-таки нашли. Сотрудники ППС в Адлере остановили для проверки документов мужчину, который себя подозрительно вел. При виде полицейских он начал убегать. Его все-таки задержали, но документов при нем не было, поэтому мужчину отвезли на пост пляжа «Чайка».

- При проверке по базам учета МВД России установлено, что доставленный находится в федеральном розыске, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. - 32-летний житель Кореновского района фигурант 5 уголовных дел по частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан. Вскоре он будет передан инициатору розыска, в отдел МВД Выселковского района.

Виталий Никифоров похож на Цапка

Напомним, десятки убийств, сотни изнасилований, рэкет, запугивание, беспредел... Кущевская банда натворила столько бед, что, по словам родственников пострадавших, им гореть в аду веки вечные. Отморозки устроили в целом районе свое государство и творили что хотели, платя зарплату милиции и кормя с руки местную власть. Схватили их только после самого кровавого злодеяния. В 2010 году они устроили резню в доме фермера Сервера Аметова - убили и сожгли 12 человек, среди которых были четверо детей. Младшей Амире было всего девять месяцев. Игорь Черных - самый жестокий убийца в банде - хладнокровно задушил ее, наступив ботинком на горло... Нашли беспредельщиков быстро - прикрывать их после такого ужаса уже никто не стал...

Эти фотографии побудили людей обратиться к властям

Главаря кущевской банды Сергея Цапка приговорили к высшей мере наказания. Также пожизненный срок получили и двое его подопечных - Игорь Черных и Владимир Алексеев. Остальные тоже получили по заслугам. Но вердикты не устроили убийц, они подали апелляцию в Верховный суд. Пока ожидали решения, их оставили в СИЗО. Но до решения апелляции они по странному стечению обстоятельств не дожили.

ПЕЧАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Какие преступления висят на банде

Сентябрь, 1998 год - Сергей Цапок и его брат Николай, Андрей Быков (кличка Буба) и Владимир Запорожец убили фермера Александра Иванова куском арматуры. Так мужчине отомстили за то, что он вместе со своими товарищами избил братьев Цапков.

2003 год - по приказу Сергея Цапка Виталий Иванов и Андрей Быков расстреляли машину фермера Валерия Богачева. В автомобиле мужчина находился вместе с сыном. Оба погибли. Сергей Цапок таким образом мстил бизнесмену за гибель брата. Но позже выяснилось, что Богачев к его смерти не имеет никакого отношения.

2005 год - Андрей Быков и Вячеслав Рябцев расстреляли машину кущевца Леонида Кадяна по заданию Сергея Цапка. Главарь банды подозревал и его в причастности к убийству брата. Но мужчину спасли медики.

Июль, 2006 год - убивают Леонида Кадяна.

Август, 2008 год - Вячеслав Цеповяз вызывает на встречу своего друга предпринимателя Александра Строкуна. Но на трассе машину мужчины остановили Сергей Цапок и Владимир Алексеев (Вова Беспредел). Его подозревали в том, что он якобы готовил убийство Сергея Цапка. Мужчину скрутили и бросили в багажник, но Строкун выбрался и уехал в Белоруссию - там он скрывался от ОПГ.

Банда же хотела сжечь бизнесмена заживо и закопать на кладбище.

Ноябрь, 2008 год - Владимир Алексеев и Игорь Черных сначала избили, а потом зарезали во дворе собственного дома 60-летнего предпринимателя Анатолия Смольникова. Бизнесмен поплатился жизнью за конфликт с цапками.

Октябрь, 2009 год - Владимир Алексеев изнасиловал 13-летнюю девочку.

Июнь, 2010 год - Сергей Цапок заказал Владимиру Алексееву расстрелять машину ростовского предпринимателя Сергея Бегиджанова. Но бизнесмену удалось выжить, а вот его 17-летний внук и охранник погибли на месте. Оружие для убийства доставал Вячеслав Рябцев. Уничтожил его потом дядя Сергея Цапка Николай.

Август, 2010 год - банда напала на дом пожилой жительницы Староминского района Доси Новицкой. Женщину пытали - Игорь Черных проткнул ей руку шампуром по заказу кущевских полицейских. Вместе с ним на дело пришел и Сергей Карпенко. Ее дочь написала в РОВД заявление на стражей порядка, которые избили ее сожителя, и копы просили его забрать, но девушка отказывалась.

Ноябрь, 2010 год - Сергей Цапок, Владимир Алексеев, Игорь Черных, Андрей Быков (Буба), Сергей Карпенко (Рис-младший) убили 12 человек в доме кущевского фермера Сервера Аметова. Вячеслав Рябцев на дело не пошел - за день до этого специально прострелил себе ногу. Детей убивал Игорь Черных. Так Сергей Цапок отомстил фермеру за гибель своего брата, к которой Аметов был непричастен.