2019-07-14T12:26:25+03:00
Спорт

Ахмат - Краснодар 14 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Ахмат - Краснодар 14 июля 2019. Смотреть онлайн, прямая трансляция. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1 тура РПЛ
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Магомед-Шапи Сулейманов и Олег Иванов Фото: Андрей Шрамко/ФК "Краснодар"Магомед-Шапи Сулейманов и Олег Иванов Фото: Андрей Шрамко/ФК "Краснодар"
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«Ахмат» и «Краснодар» поединком в Грозном открывают для себя сезон 2019/20. По итогам прошлого чемпионата «быки» стали бронзовыми призерами, а коллектив из Чечни оказался на восьмой строчке. В этом году соперники обновились и рассчитывают добиться большего. Команды показали неплохие результаты в товарищеских матчах на предсезонных сборах. «Ахмат» не проиграл ни одного матча, а «Краснодар» завоевал Кубок Париматч Премьер.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ахмат - Краснодар 14 июля 2019.

Статистика личных встреч Ахмат - Краснодар 14 июля 2019

Сегодняшняя встреча станет для соперников 20-й в истории. До этого команды сыграли 18 матчей в РПЛ и однажды в Кубке России. «Быки» побеждали 11 раз, грозненцы 6, еще две встречи завершились вничью. Общая разница мячей – 27:19 в пользу «Краснодара».

Однако в прошлом сезоне «горожане» не смогли обыграть «Ахмат», уступив дома 0:1, а матч в Грозном завершился со счетом 1:1.

Прогнозы букмекеров на матч Ахмат - Краснодар 14 июля 2019

Букмекеры в предстоящей встрече отдают предпочтение «Краснодару» и полагают, что в матче, скорее всего, будет забито два мяча или меньше. Коэффициент на победу «Ахмата» – 3,6, на ничью – 3,2, а на победу «Краснодара» - 2,15.

Прогноз на матч Ахмат - Краснодар 14 июля 2019

«Краснодар» не проиграет в первом матче РПЛ.

Где смотреть онлайн матч Ахмат - Краснодар 14 июля 2019

Прямую видеотрансляцию матча Ахмат - Краснодар можно посмотреть 14 июля и начнется в 21:30 по московскому времени на канале Матч Премьер.

Трансляция матча Ахмат - Краснодар 14 июля 2019

За текстовой трансляцией матча Ахмат - Краснодар 14 июля 2019 года можно следить на сайте kp.ru

Ахмат - Краснодар 14 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата России по футболу РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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