У жены футболиста Павла Мамаева умер попугай
Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, сообщила о горе в семье. У нее умер попугай Аполлон. Алана опубликовала на своей странице в Instagram короткий видеоролик в память о птице.
Попугая Мамаева купила за 152 тысячи рублей еще в марте прошлого года. За время пока он у нее жил случались всякие неурядицы.Девушке долго не хотели отдавать документы на экзотическую птицу. А вскоре он пропал, и Алана объявила о вознаграждении за найденного питомца в 100 тысяч рублей. Но исчезнувшего попугая нашли сами хозяева на балконе соседнего дома.
Попугай Аланы Мамаевой.Видео:instagram.com/alana_mamaeva
- А тут зашла в этот зоомагазин, начала гладить птиц. Один попугай оказался каким-то диким, а второй мне приглянулся – такой ласковый. Но он сидел в такой тесной клетке, что мне его жалко стало и решила его купить,- говорила в одном из интервью Алана Мамаева.
Попугай Аполлон умер вчера, 11 июля. В подписи к видео, которая выложила девушка, она указала годы жизни птицы - 11.01.19/11.07.19.
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- Птица просто не смогла взлететь, видимо, в клетке сидела постоянно. А когда попугай сел мне на плечо, исцарапал. А еще – кусается. А ведь в магазине говорили, что он ручной и совсем не дикий, - говорит Алана Мамаева.
И это был не единственный сюрприз для супруги футболиста. Как рассказывает Алана, на следующий день зоомагазин на связь с ней так и не вышел (читайте далее).
Аполлон пропал в районе улицы Авиагородок столицы Кубани
У супруги Павла Мамаева,полузащитника ФК «Краснодар», пропал попугай. Алана объявила о вознаграждении за найденного питомца в 100 тысяч рублей.У попугая серый окрас, черный клюв и красный хвост. Экзотическую птицу Мамаева купила за 152 тысячи рублей (подробнее).
Жена футболиста Павла Мамаева нашла исчезнувшего попугая на балконе соседнего дома
Утром Алана объявила вознаграждение в 100 тысяч рублей тому, кто найдет Аполлона (читать далее).
ИСТОЧНИК KP.RU