Руководство ГИБДД Апшеронского района погорело на коррупционной схеме

Сотрудники ФСБ раскрыли коррупционную схему, которую организовали сотрудники ГИБДД в Апшеронском районе. Под следствием оказались начальника райотдела ГИБДД, его заместитель, командир взвода ДПС и местный житель, который выступал посредником.

У следователей есть версия, что весной начальник ГИБДД Апшеронского района дал своим подчиненным указание не штрафовать отдельные машины с нечитаемыми номерами, которые проезжают через пост весового контроля.

Сотрудники ДПС в Апшеронском и Белореченском районах решили заработать на этом «абонементе» и решили собирать взятки с водителей других грузовиков, чтобы не привлекать их к ответственности. Посредником выступил местный 29-летний житель.

- По разработанному плану посредник получал от водителей лично денежные средства из расчета не менее 1 тысячи рублей с каждого транспортного средства за беспрепятственный проезд с превышением допустимой массы, - сообщают в пресс-службе краевого СУ СК.

Другие машины, которые попадались с перегрузом, останавливали сотрудники ГИБДД и предлагали водителям также платить им через посредника взятки, чтобы избежать штрафов. Таким образом, схема принесла полицейским более двух миллионов рублей.

А в мае замначальника районного отдела ГИБДД получил 100 тысяч рублей от руководителя организации за то, чтобы его машины с перегрузом не штрафовали.

- Данные факты преступной деятельности были выявлены оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств совершенных преступлений, полного круга лиц их совершивших, и возможных других эпизодов незаконной деятельности, - сообщают в пресс-службе краевого СУ СК.

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