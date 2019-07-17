2019-07-17T14:12:44+03:00
Общество

Руководство ГИБДД Апшеронского района погорело на коррупционной схеме

Под следствие попал начальник районного отдела, его заместитель и командир взвода ДПС
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Сотрудники полиции заработали более 2 млн рублейСотрудники полиции заработали более 2 млн рублейФото: Архив "КП"
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Сотрудники ФСБ раскрыли коррупционную схему, которую организовали сотрудники ГИБДД в Апшеронском районе. Под следствием оказались начальника райотдела ГИБДД, его заместитель, командир взвода ДПС и местный житель, который выступал посредником.

У следователей есть версия, что весной начальник ГИБДД Апшеронского района дал своим подчиненным указание не штрафовать отдельные машины с нечитаемыми номерами, которые проезжают через пост весового контроля.

Сотрудники ДПС в Апшеронском и Белореченском районах решили заработать на этом «абонементе» и решили собирать взятки с водителей других грузовиков, чтобы не привлекать их к ответственности. Посредником выступил местный 29-летний житель.

- По разработанному плану посредник получал от водителей лично денежные средства из расчета не менее 1 тысячи рублей с каждого транспортного средства за беспрепятственный проезд с превышением допустимой массы, - сообщают в пресс-службе краевого СУ СК.

Другие машины, которые попадались с перегрузом, останавливали сотрудники ГИБДД и предлагали водителям также платить им через посредника взятки, чтобы избежать штрафов. Таким образом, схема принесла полицейским более двух миллионов рублей.

А в мае замначальника районного отдела ГИБДД получил 100 тысяч рублей от руководителя организации за то, чтобы его машины с перегрузом не штрафовали.

- Данные факты преступной деятельности были выявлены оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств совершенных преступлений, полного круга лиц их совершивших, и возможных других эпизодов незаконной деятельности, - сообщают в пресс-службе краевого СУ СК.

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Было установлено, что он вступил в преступный сговор с другими полицейскими и продавал за деньги «красивые» регистрационные номера. Также злоумышленники привлекли в преступную деятельность знакомого, который занимался поиском граждан, желающих получить за взятку регистрационные знаки (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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