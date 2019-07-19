Бывшая учительница русского и литературы рассказала, как в 45 лет накачать ягодицы до 108 сантиметров

«Все об этом знают, но мало, кто делает. Чтобы сделать себе фигуру мечты, нужно начать с питания, а потом концентрироваться на тренировках в зале», - уверена Алина Сазонова. Стандартные параметры женской красоты 90-60-90, по мнению тренера, ничего не значат. Главное, стремиться выглядеть, как ты сам хочешь и не вредить здоровью. Поэтому 45-летняя фитнес-тренер продолжает качать и без того свои большие ягодицы, чтобы ее тело выглядело еще женственнее.

Фитнес-тренер хочет сделать ягодицы еще больше\ФОТО: Инстаграм Алины Сазоновой

- До 30 лет я в зале не занималась, - рассказывает Алина Сазонова. – Работала преподавателем в вузе. Учила студентов русскому языку и литературе. Потом вышла замуж, родила ребенка. За беременность набрала 25 кг, из них только 12,5 были лишними. Получается, до беременности у меня даже был недобор веса. Я всегда была худенькой и подтянутой девушкой. Когда ребенку исполнилось 6 месяцев, стала ходить в зал. Ничего не понимала в тренировках и решила заниматься с тренером, но тот только гонял меня по тренажерам. Я занималась, старалась, а результата не было. Инструктор не рассказывал, как надо питаться, корректировать рацион и т.д. Отвел тренировку и забыл. Поэтому начала заниматься одна.

Алина стала читать статьи в интернете, чтобы самой разобраться, как похудеть. Изучала взахлеб учебники по анатомии, биохимии, подбирала упражнения, разучивала технику и т.д. Благодаря этому научилась считать белки, жиры, углеводы и составлять план тренировок. В итоге через полгода лишних 12,5 кг исчезли, и девушке захотелось большего.

Слева Алина ДО занятий в зале, справа - после\ФОТО: Инстаграм Алины Сазоновой

- Мне удалось похудеть без соблюдения диеты, - рассказывает Алина. – Я против белковых, углеводных, низкоуглеводных диет и т.д. Главное, чтобы организм получал витамины и свою суточную норму калорий. Я за этим четко следила. Человек набирает вес или худеет не от конкретных продуктов, а от количества.

Затем Алина захотела помочь новичкам в зале с тренировками. Рассказывала про питание, следила за техникой выполнения упражнений. Потом поймала себя на мысли, что ей нравиться учить людей заниматься в зале.

Женщина бросила спортивную карьеру и сконцентрировалась на семье\ФОТО: Инстаграм Алины Сазоновой

- Я бросила преподавание в вузе и стала тренером, - продолжает Алина. – Пошла на курсы в инфизе, сдала экзамен и устроилась в ближайший зал возле дома. Ни медицинского, ни спортивного диплома при найме от меня не требовали, хватили сертификата о допобразовании. В 40 лет решила поучаствовать в соревнованиях по бодибилдингу и фитнесу. В категорию фитнес-бикини я не подходила по объему мышц, их было много. Мне посоветовали заявиться в бодифитнес – категория, где выступают девушки покрупнее. На первых соревнованиях в Ростове-на-Дону я заняла 1 место. Тогда же мне сказали судьи, что и для этой категории мышц много, мол, надо идти в бодибилдинг. И я захотела попробовать.

В 41 год Алина выступила в категории классический женский бодибилдинг\ФОТО: Инстаграм Алины Сазоновой

Через год Алина вышла в новой категории – классический бодибилдинг, изрядно поднабрав мышечной массы. Снова в Ростове-на-Дону спортсменка победила всех конкурентов. Еще через год выступила на фестивале силовых видов спорта «Самсон», заняла призовое место и решила закончить с соревнованиями.

- Мне не нравилось, как меняется мое тело, - продолжает Алина. – Захотела выглядеть более женственно. У меня от природы небольшой верх и хорошо развитый низ. Легко поддаются тренировкам ноги и ягодицы. Плечи и спина развиваются медленнее. Поэтому я качаю, что у меня лучше всего растет, а остальное поддерживаю в тонусе. Мне больше не хочется на сцену, это вредно для здоровья. Вдобавок я сейчас сконцентрирована на работе, семье и путешествиях. Делать форму можно и без соревнований.

В категории бодифитнес Алина победила в Ростове-на-Дону\ФОТО: Инстаграм Алины Сазоновой

Алине нравится, когда у девушек тонкая талия, объемные ноги с ягодицами и небольшой верх. Поэтому старается себя подогнать под такой образ. Для этого занимается в зале 5 раз в неделю: 2 раза качает ноги, 1 раз – ягодицы, грудь-плечи и спину.

Женщина бросила спортивную карьеру и сконцентрировалась на семье\ФОТО: Инстаграм Алины Сазоновой

- Мышцы растут, когда они отдыхают, - продолжает Алина. – Я чередую тренировки. Один день качаю верх, на следующий – низ. Верх я поддерживаю, а низ хочу сделать еще больше. Начала заниматься в 30 лет, скоро мне будет 46. Ягодицы у меня были 90 см, а теперь 108, вес 45 кг, теперь 65. На весы не смотрю, главное – отражение в зеркале. В зале занимаюсь максимум полтора часа, больше тренироваться, считаю, можно только профессиональному спортсмену. Важно понимать, вы либо набираете вес, либо сбрасываете. Одновременно это делать невозможно.