Бывшая учительница русского и литературы рассказала, как в 45 лет накачать ягодицы до 108 сантиметров
«Все об этом знают, но мало, кто делает. Чтобы сделать себе фигуру мечты, нужно начать с питания, а потом концентрироваться на тренировках в зале», - уверена Алина Сазонова. Стандартные параметры женской красоты 90-60-90, по мнению тренера, ничего не значат. Главное, стремиться выглядеть, как ты сам хочешь и не вредить здоровью. Поэтому 45-летняя фитнес-тренер продолжает качать и без того свои большие ягодицы, чтобы ее тело выглядело еще женственнее.
Фитнес-тренер хочет сделать ягодицы еще больше\ФОТО: Инстаграм Алины Сазоновой
- До 30 лет я в зале не занималась, - рассказывает Алина Сазонова. – Работала преподавателем в вузе. Учила студентов русскому языку и литературе. Потом вышла замуж, родила ребенка. За беременность набрала 25 кг, из них только 12,5 были лишними. Получается, до беременности у меня даже был недобор веса. Я всегда была худенькой и подтянутой девушкой. Когда ребенку исполнилось 6 месяцев, стала ходить в зал. Ничего не понимала в тренировках и решила заниматься с тренером, но тот только гонял меня по тренажерам. Я занималась, старалась, а результата не было. Инструктор не рассказывал, как надо питаться, корректировать рацион и т.д. Отвел тренировку и забыл. Поэтому начала заниматься одна.
Алина стала читать статьи в интернете, чтобы самой разобраться, как похудеть. Изучала взахлеб учебники по анатомии, биохимии, подбирала упражнения, разучивала технику и т.д. Благодаря этому научилась считать белки, жиры, углеводы и составлять план тренировок. В итоге через полгода лишних 12,5 кг исчезли, и девушке захотелось большего.
Слева Алина ДО занятий в зале, справа - после\ФОТО: Инстаграм Алины Сазоновой
- Мне удалось похудеть без соблюдения диеты, - рассказывает Алина. – Я против белковых, углеводных, низкоуглеводных диет и т.д. Главное, чтобы организм получал витамины и свою суточную норму калорий. Я за этим четко следила. Человек набирает вес или худеет не от конкретных продуктов, а от количества.
Затем Алина захотела помочь новичкам в зале с тренировками. Рассказывала про питание, следила за техникой выполнения упражнений. Потом поймала себя на мысли, что ей нравиться учить людей заниматься в зале.
Женщина бросила спортивную карьеру и сконцентрировалась на семье\ФОТО: Инстаграм Алины Сазоновой
- Я бросила преподавание в вузе и стала тренером, - продолжает Алина. – Пошла на курсы в инфизе, сдала экзамен и устроилась в ближайший зал возле дома. Ни медицинского, ни спортивного диплома при найме от меня не требовали, хватили сертификата о допобразовании. В 40 лет решила поучаствовать в соревнованиях по бодибилдингу и фитнесу. В категорию фитнес-бикини я не подходила по объему мышц, их было много. Мне посоветовали заявиться в бодифитнес – категория, где выступают девушки покрупнее. На первых соревнованиях в Ростове-на-Дону я заняла 1 место. Тогда же мне сказали судьи, что и для этой категории мышц много, мол, надо идти в бодибилдинг. И я захотела попробовать.
В 41 год Алина выступила в категории классический женский бодибилдинг\ФОТО: Инстаграм Алины Сазоновой
Через год Алина вышла в новой категории – классический бодибилдинг, изрядно поднабрав мышечной массы. Снова в Ростове-на-Дону спортсменка победила всех конкурентов. Еще через год выступила на фестивале силовых видов спорта «Самсон», заняла призовое место и решила закончить с соревнованиями.
- Мне не нравилось, как меняется мое тело, - продолжает Алина. – Захотела выглядеть более женственно. У меня от природы небольшой верх и хорошо развитый низ. Легко поддаются тренировкам ноги и ягодицы. Плечи и спина развиваются медленнее. Поэтому я качаю, что у меня лучше всего растет, а остальное поддерживаю в тонусе. Мне больше не хочется на сцену, это вредно для здоровья. Вдобавок я сейчас сконцентрирована на работе, семье и путешествиях. Делать форму можно и без соревнований.
В категории бодифитнес Алина победила в Ростове-на-Дону\ФОТО: Инстаграм Алины Сазоновой
Алине нравится, когда у девушек тонкая талия, объемные ноги с ягодицами и небольшой верх. Поэтому старается себя подогнать под такой образ. Для этого занимается в зале 5 раз в неделю: 2 раза качает ноги, 1 раз – ягодицы, грудь-плечи и спину.
Женщина бросила спортивную карьеру и сконцентрировалась на семье\ФОТО: Инстаграм Алины Сазоновой
- Мышцы растут, когда они отдыхают, - продолжает Алина. – Я чередую тренировки. Один день качаю верх, на следующий – низ. Верх я поддерживаю, а низ хочу сделать еще больше. Начала заниматься в 30 лет, скоро мне будет 46. Ягодицы у меня были 90 см, а теперь 108, вес 45 кг, теперь 65. На весы не смотрю, главное – отражение в зеркале. В зале занимаюсь максимум полтора часа, больше тренироваться, считаю, можно только профессиональному спортсмену. Важно понимать, вы либо набираете вес, либо сбрасываете. Одновременно это делать невозможно.
Алина набрала за 15 лет 18 см в ягодицах и 20 кг мышц\ФОТО: Инстаграм Алины Сазоновой
ИСТОЧНИК KP.RU
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