Трое погибли в аварии по дороге "Новороссийск - Керченский пролив"

Полицейские разбираются в причинах аварии на трассе "Новороссийск - Керчеснкий пролив". Около четырех часов утра здесь сегодня, 21 июля, без видимых причин на встречку вылетел "Форд транзит". Минивэном управлял 25-летний водитель.

Двое пассажиров иномарки и водитель погибли. Фото: dtpkrd

- По предварительной версии, он либо заснул за рулем, либо не справился с управлением, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Дорога на этом участке - 82-ой километр - абсолютно "спокойная".

После столкновения лоб в лоб водитель и двое пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Металлический корпус автомобиля просто разорвало.

Фото: dtpkrd

В данный момент движение на этом направлении свободно. Но на месте трагедии продолжают работать полицейские.

Напомним, вчера, 20 июля, в ДТП на Анапском шоссе в Новороссийске произошла массовая авария. В ней пострадали пять человек. Лоб в лоб столкнулись Lada Priora и Reno. При этом машины зацепили еще два автомобиля. Правда, в очередном ДТП на встречке никто не погиб. В ГИБДД по Краснодарскому краю по-прежнему рекомендуют не рисковать жизнью своей и пассажиров, не нарушать правила дорожного движения.