В больнице Новороссийска главврач отговаривает женщин делать аборты

Не так давно в горбольнице Новороссийска ввели утреннюю зарядку для медперсонала. На этом нововведения не закончились. С 18 июля здесь анонимно беседует с матерями, которые хотят сделать аборт, главный врач Валерий Корхмазов. Тема для города актуальна, особенно с декабря 2018 года, когда единственный бэби-бокс демонтировали из-за окончания его срока эксплуатации. К счастью, ни одна мама с тех пор не оставила малыша на улице, но и отнести в безопасное место теперь нежеланного ребенка нет возможности.

- Я за антиаборт, я против теневых абортов, против фраз «оставляем или нет?», - написал в своем Инстаграме Валерий Корхмазов. – В любой беременности должна быть и отцовская ответственность. Не должно быть понятия «отсроченного материнства», но и после 30 лет можно рожать вполне здоровых детей. Если вы в сложной и безвыходной ситуации, приходите к нам в больницу. Мы поможем как с социальной, так и с медицинской точки зрения. Вместе найдем выход и единственное правильное решение. Все анонимно. Ежедневно жду вас у себя в кабинете с 06:50 до 07:20 в семиэтажном корпусе горбольницы.

В медучреждении пояснили, в четверти случаев аборт делают по социальным причинам: тяжелая инвалидность или смерть мужа, изнасилование, отсутствие жилья, многодетность, отсутствие мужа, финансовые проблемы или проблемы на работе.

- Однажды в разговоре с молодой женщиной мы выяснили, что причиной аборта стало возможное увольнение с работы, - пояснили в пресс-службе горбольницы №1. - Девушка недавно устроилась на предприятие, получила работу с достойной зарплатой. Из-за незапланированного рождения ребенка ее могли уволить. Главный врач позвонил работодателю и поговорил с ним. Теперь женщина готовится стать мамой.