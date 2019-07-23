2019-07-23T11:05:17+03:00
Спорт

Билеты на матч Краснодар – Порту 7 августа поступили в продажу

Самые дешевые билеты на матч Лиги Чемпионов Краснодар – Порту стоят 350 рублей
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Билеты на матч Краснодар - Порту, футбол, Лига Чемпионов, 7 августа Фото: ФК "Краснодар"Билеты на матч Краснодар - Порту, футбол, Лига Чемпионов, 7 августа Фото: ФК "Краснодар"
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Футбольный клуб «Краснодар» открыл продажи билетов на матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против «Порту». Встреча состоится на стадионе «Краснодар» в среду 7 августа и начнется в 20:00.

- Первыми возможность приобрести билет на матч Краснодар - Порту получают обладатели клубных абонементов сезона 19/20. Продажи ведутся в кассах стадиона и онлайн исключительно на официальном сайте, - сообщают в пресс-службе ФК «Краснодар».

Стоимость билетов на матч Краснодар – Порту – от 350 до 5000 рублей.

С 23 по 28 июля возможность купить онлайн один билет на свое или любое свободное место со скидкой 30% (от 350 рублей) имеют только владельцы абонементов. Еще один дополнительный билет владельцы абонементов могут купить только в кассах до 28 июля, а с 29 числа у них появится возможность докупить второй билет онлайн.

Стоимость билетов на матч Лиги Чемпионов Краснодар - Порту 7 августа, футбол

Стоимость билетов на матч Лиги Чемпионов Краснодар - Порту 7 августа, футбол

Кассы стадиона работают с 9:00 до 19:00 в будние дни, с 10:00 до 18:00 – по выходным.

С 29 июля один билет на свободное место онлайн или в кассах могут купить владельцы карт болельщика.

А с 4 августа стартуют открытые продажи в кассах, если билеты к этому моменту еще останутся.

В клубе настоятельно призывают не покупать билеты на сторонних сайтах. Кроме того, при попытке перепродажи билеты на матч Краснодар – Порту будут аннулированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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